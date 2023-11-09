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金管局、人行及澳門金管局簽署備忘錄 加強三方金融科技創新監管合作

金管局、人民銀行及澳門金管局今日聯合公布，共同簽署《關於在粵港澳大灣區深化金融科技創新監管合作的諒解備忘錄》，同意把人行「金融科技創新監管工具」、金管局「金融科技監管沙盒」和澳門金管局「創新金融科技試行項目的監管要求」聯網對接。

透過簽署《監管合作備忘錄》和聯網安排，粵港澳三方將進一步深化大灣區金融科技創新交流合作，提供一站式平台推動三地跨境金融科技項目測試，強化三地金融科技創新監管的協同性。

金管局總裁余偉文表示，非常高興與人行共同邀請澳門金管局加入一站式平台，提供更便利的監管環境，推動跨境金融科技項目的發展。金管局將繼續把握粵港澳大灣區發展機遇，與內地和澳門保持緊密合作，進一步推動大灣區的金融科技創新發展。

金管局和人民銀行於2021年10月簽署《監管合作備忘錄》， 同意建立粵港一站式金融科技測試平台，平台於去年2月正式推出。

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