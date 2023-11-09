金管局、人民銀行及澳門金管局今日聯合公布，共同簽署《關於在粵港澳大灣區深化金融科技創新監管合作的諒解備忘錄》，同意把人行「金融科技創新監管工具」、金管局「金融科技監管沙盒」和澳門金管局「創新金融科技試行項目的監管要求」聯網對接。