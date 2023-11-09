山西省太原市工程服務商山西省安裝集團（2520）明日開始招股。預計全球發售3.33億股，香港發售佔一成。每股2.10至2.36元，一手2000股計入場費4767.6元，集資最多7.87億元。集團於11月10日至11月15日（星期三）公開招股，11月22日掛牌。華泰國際及山證國際為其聯席保薦人。明揚智慧能源集團為基石投資人，涉1.57億元投資金額，禁售期3年。
以招股價中位數2.33元計，若超額配股權未獲行使集資淨額約6.68億元，當中約50%用於資助新能源項目；約32%將用於為公司於現有及日後PPP項目及清潔供熱、分布式能源、固廢處置、水務處理等建設項目下的股權投資承擔提供資金；約10%將用於資助新能源上下游製造產業項目；約8%用於營運資金及一般公司用途。
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