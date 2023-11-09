以招股價中位數2.33元計，若超額配股權未獲行使集資淨額約6.68億元，當中約50%用於資助新能源項目；約32%將用於為公司於現有及日後PPP項目及清潔供熱、分布式能源、固廢處置、水務處理等建設項目下的股權投資承擔提供資金；約10%將用於資助新能源上下游製造產業項目；約8%用於營運資金及一般公司用途。

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