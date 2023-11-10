moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

鮑威爾「放鷹」 恒指低開160點 中芯國際跌4%藍籌最弱 華視集團首掛升59%

美聯儲主席鮑威爾「放鷹」，隔夜美股向下，恒指今早低開160點或0.92%，報17350點，大市成交金額14億元；國指今早低開74點或1.24%，報5955點。恒生科技指數開市報3944點，跌1.99%。

權重科技股全線向下。阿里巴巴（9988）跌1.52%，報80.9元；騰訊（0700）跌0.72%，報304.6元；美團（3690）跌1.57%，報113.2元；小米（1810）跌1.82%，報16.22元；京東（9618）跌2.25%，報99.8元；網易（9999）跌0.62%，報175.7元；百度（9888）開市報103.5元，跌1.15%；快手（1024）開市報56.85元，跌1.04%。

半導體股疲軟，中芯國際 （0981）第3季業績純利大跌八成，開市報22.5元，跌3.85%，是跌幅最大的藍籌；華虹半導體（1347）開市報18.58元，跌7.79%；上海復旦（1385）開市報16.16元，跌1.34%。

造車新勢力「蔚小理」受壓。蔚來（9866）開市報58.95元，跌4.38%；小鵬（9868）開市報62.05元，跌4.24%；理想汽車（2015）開市報145.3元，跌6.2%。吉利（0175）旗下極氪智能科技向美國SEC提交IPO文件，開市報9.42元，跌1.36%。

藍籌中以周大福（1929）表現最好，升1.4%，報11.6元。

新股方面，華視集團（1111）今日首掛，開報1.65元，較招股價升58.65%；廣州佛朗斯（2499）開報15.48元，升8.4%。

其他報道

永利澳門第三季虧損收窄至616萬美元

港股ADR指數低收137點 夜期跌53點

鮑威爾發表「鷹派」講話 美股三大指數低收 道指跌220點