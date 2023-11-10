美聯儲主席鮑威爾「放鷹」，隔夜美股向下，恒指今早低開160點或0.92%，報17350點，大市成交金額14億元；國指今早低開74點或1.24%，報5955點。恒生科技指數開市報3944點，跌1.99%。
權重科技股全線向下。阿里巴巴（9988）跌1.52%，報80.9元；騰訊（0700）跌0.72%，報304.6元；美團（3690）跌1.57%，報113.2元；小米（1810）跌1.82%，報16.22元；京東（9618）跌2.25%，報99.8元；網易（9999）跌0.62%，報175.7元；百度（9888）開市報103.5元，跌1.15%；快手（1024）開市報56.85元，跌1.04%。
半導體股疲軟，中芯國際 （0981）第3季業績純利大跌八成，開市報22.5元，跌3.85%，是跌幅最大的藍籌；華虹半導體（1347）開市報18.58元，跌7.79%；上海復旦（1385）開市報16.16元，跌1.34%。
造車新勢力「蔚小理」受壓。蔚來（9866）開市報58.95元，跌4.38%；小鵬（9868）開市報62.05元，跌4.24%；理想汽車（2015）開市報145.3元，跌6.2%。吉利（0175）旗下極氪智能科技向美國SEC提交IPO文件，開市報9.42元，跌1.36%。
藍籌中以周大福（1929）表現最好，升1.4%，報11.6元。
新股方面，華視集團（1111）今日首掛，開報1.65元，較招股價升58.65%；廣州佛朗斯（2499）開報15.48元，升8.4%。
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