通知書亦提及，該院對被執行人為寶能投資進行了查證，「經向銀行、國土、工商、證券、車管等相關部門調查，未發現被執行人有可供處分的財產。」根據天眼查，該公司法人代表為姚振華，持股比例為99.99%，姚振華同時擔任該公司董事長、總經理。意味姚振華作為被執行人的法人代表、主要負責人，或將被深圳市羅湖區人民法院拘留。

今年11月3日，深圳市羅湖區人民法院對寶能投資發布《限制消費令》，該文書明確寫道，限制寶能投資及法定代表人姚振華不得實施高消費及非生活和工作必需的 消費行為，包括搭乘飛機、高鐵，購買不動產，旅遊度假等。

事實上，姚振華已久未現身。上一次露面是在今年的7月31日，當時，姚振華在深圳市寶能中心停車場外被十餘名被欠薪的前員工圍堵，其眼鏡還在拉扯中掉落。 8月3日，寶能發布《關於7月31日寶能集團姚振華董事長遭到暴力攻擊事件的聲明》，對此事予以譴責。

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