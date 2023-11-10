據CNBC引述高盛在10月的一份報告中，Temu已在40多個國家或地區推出，料該平台現時每月交易價值超過10億美元，相信2023年下半年將持續增長。

據傳媒報道，其競爭對手Shein的交易額預計在2022年達到300億美元。

CNBC報道又引述data.ai的數據，顯示Temu在日本和韓國的購物應用程式排名中長期保持領先地位，已經超越Shein。

該應用程式分析和數據公司表示，Temu是日本下載量達到400萬次最快的，大約需要121天，而 Shein則需要155天。日本電商Mercari花了427天，亞馬遜花了427天。

同樣，在韓國，Temu的下載量最快，僅花了88天就達到200萬次。Shein花了382天，而 AliExpress花了366天才達到同樣的里程碑。

Temu和Shein的競爭從電子商務領域延伸到了法庭。 Shein 在 12 月起訴 Temu 侵犯智慧財產權，而Temu在7月則指控Shein威逼製造商簽訂排他性協議。但最近的文件顯示，雙方都已申請結束對對方的訴訟。

Temu於2022年9月在美國推出，是拼多多在海外的首次重大推廣，並很快在精打細算的消費者中取得了成功。

短短幾周內，這款中國電子商務應用程式就登上了應用程式商店的榜首，隨後在澳洲、紐西蘭、法國、義大利、德國、荷蘭、西班牙和英國等國家迅速擴張。

這家中國線上零售商總部位於馬薩諸塞州波士頓，專注於以低價向海外消費者銷售從時尚到家居產品的中國製造商品。同樣，Shein 也依賴主要位於中國的合約製造商來設計、生產和運輸其低價產品。

Temu今年7月進軍日本和韓國。隨後於8月26日進入菲律賓，並於9月8日在馬來西亞推出。

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