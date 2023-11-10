文章日期：2023年11月10日 11:23
中汽協數據顯示，10月新能源汽車產量及銷量分別為98.9萬輛和95.6萬輛，按年分別增長29.2%和33.5%，市場佔有率達33.5%。
上月汽車產銷分別錄289.1萬輛和285.3萬輛，產量按月增長1.5%，銷量按月跌0.2%，按年則分別增長11.2%和13.8%。
今年1至10月，汽車產銷分別完成2401.6萬輛和2396.7萬輛，按年分別增長8%和9.1%。
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