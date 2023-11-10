恒指半日反覆走低，最多跌過312點，低見17198點，收市跌278點或1.59%，報17232點，大市成交金額396億元；國指跌115點或1.91%，報5915點。恒生科技指數失守4000點，收報3905點，跌2.94%。
大型科技股普遍走低，阿里巴巴（9988）跌2.8%，收報79.85元；騰訊（0700）跌1.43%，收報302.4元；美團（3690）跌3.74%，收報110.7元；小米（1810）跌0.61%，收報16.42元；京東（9618）跌3.23%，收報98.8元；網易（9999）跌0.96%，收報175.1元；百度（9888）收報100.6元，跌3.92%；快手（1024）收報54.7元，跌4.79%。
傳英偉達現已開發出針對中國區的最新改良版系列晶片 ，半導體股重挫，華虹半導體（1347）一度跌至52周低，報17.46元，收報17.48元，跌13.25%；龍頭股中芯國際（0981）收報22元，跌5.98%，是跌幅最大的藍籌。晶門半導體（2878）收報0.325元，跌2.99%。
匯豐普遍下調澳門博彩股目標價，濠賭股受壓。金沙中國（1928）收報20.4元，跌4%；銀河娛樂（0027）收報42.5元，跌3.63%；新濠國際發展（0200）收報5.13元，跌3.93%；美高梅中國（2282）收報9.6元，跌2.04%；澳博（0880）收報2.59元，跌4.78%；永利澳門（1128）收報6.09元，跌12.63%。
新股方面，華視集團（1111）今日首掛，半日收報1.55元，較招股價升49.04%；廣州佛朗斯（2499）收報14.34元，升0.42%。
藍籌中以國藥（1099）表現最好，升0.84%，收報19.18元。
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