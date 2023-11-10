報道指，騰訊將從2024年末開始銷售這款VR頭戴裝置，現時尚不清楚騰訊是否需要就銷售Meta設備、以及在平台上提供VR內容取得政府正式審批。

據報，Meta將對設備銷售持有更高佔比，騰訊將在內容和服務收入中有更多佔有率，如軟件訂閱和遊戲銷售。 Meta對報道不予置評，騰訊未回覆置評。

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