文章日期：2023年11月10日 12:25
《華爾街日報》引述知情人士報道，facebook母企Meta（美：META）與騰訊（0700）達成初步協議，將在中國銷售價位較低的新款VR頭戴裝置。
報道指，騰訊將從2024年末開始銷售這款VR頭戴裝置，現時尚不清楚騰訊是否需要就銷售Meta設備、以及在平台上提供VR內容取得政府正式審批。
據報，Meta將對設備銷售持有更高佔比，騰訊將在內容和服務收入中有更多佔有率，如軟件訂閱和遊戲銷售。 Meta對報道不予置評，騰訊未回覆置評。
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