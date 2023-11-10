陳維民昨日於論壇上指出，金管局正與人民銀行合作，在香港測試數字人民幣跨境使用，推進數字人民幣跨境支付的研究和應用，便利兩地人員往來的支付需要。

至於金管局聯同人民銀行等多家央行以及國際清算銀行推動貨幣橋mBridge項目，目的是要根本性地解決跨境支付長期存在的速度慢、成本高等問題。這是一個走在國際最前沿的跨境CBDC項目，較早前已經成功完成真實交易的測試，計劃在不久的將來進入有限度的商業應用階段。

此外，就已經在香港落地的商業數據通，金管局正研究將CDI與内地平台連接的可能性，讓兩地中小企業能夠更容易取得銀行融資。

商業數據通是一個由金管局開發的數據基建，銀行可在中小企業同意的情況下，通過這個平台，獲取與該企業相關的第三方數據，方便銀行可以更準確、全面、快速地瞭解企業的經營情況，作出貸款決定。

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