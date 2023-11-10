金管局副總裁陳維民於北京2023金融街論壇國家外滙管理局主場論壇演講，內容提到金管局伙人民銀行等多家央行以及國際清算銀行推動的貨幣橋mBridge項目，計劃短期內進入有限度的商業應用階段，同時正研究商業數據通（CDI）與内地平台連接的可能性。
陳維民昨日於論壇上指出，金管局正與人民銀行合作，在香港測試數字人民幣跨境使用，推進數字人民幣跨境支付的研究和應用，便利兩地人員往來的支付需要。
至於金管局聯同人民銀行等多家央行以及國際清算銀行推動貨幣橋mBridge項目，目的是要根本性地解決跨境支付長期存在的速度慢、成本高等問題。這是一個走在國際最前沿的跨境CBDC項目，較早前已經成功完成真實交易的測試，計劃在不久的將來進入有限度的商業應用階段。
此外，就已經在香港落地的商業數據通，金管局正研究將CDI與内地平台連接的可能性，讓兩地中小企業能夠更容易取得銀行融資。
商業數據通是一個由金管局開發的數據基建，銀行可在中小企業同意的情況下，通過這個平台，獲取與該企業相關的第三方數據，方便銀行可以更準確、全面、快速地瞭解企業的經營情況，作出貸款決定。
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