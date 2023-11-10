文章日期：2023年11月10日 14:53
《路透社》引述知情人士報道，碧桂園（2007）目標今年年底前制訂境外債重組初步方案。
報道指，碧桂園計劃明年二、三月份開始與境外債持有人正式溝通協商，預計將在年底前將現金流預測告知主要債券持有人。碧桂園對報道不予置評。
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