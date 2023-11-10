文章日期：2023年11月10日 14:34
台積電（美：TSM）公布，10月合併營收約為2,432.03億元新台幣，按月升34.8%，按年增加15.7%。
今年首10個月計，集團營收約1.78萬億元新台幣，按年減少3.7%。
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