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恒大附屬恒大地產再被強制執行逾14億人幣 累計567億人幣

中國恒大（3333）附屬公司恒大地產再被強制執行逾14億元人民幣，累計被執行金額升至567億元人民幣。

內地媒體指，近日，恒大地產集團新增16條被執行人信息，執行金額合計逾14億元，涉及票據糾紛案件、金融借款合同糾紛案件等，被執行人還包括恒大地產集團北京、唐山凱庭房地產開發等。資料顯示，目前，恒大地產集團存在540條被執行人信息，被執行總金額超過567億元。此外，該公司還存在多條限制消費令、失信被執行人和終本案件信息。

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