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亞馬遜Meta罕有結盟 未來可在FB、IG直接購物

電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）與社交媒體巨擘Meta（美：META）罕有結盟。亞馬遜將在Meta旗下Instagram及Facebook平台投放廣告，以測試消費者直接點擊廣告進行網購的功能。這將要求消費者將亞馬遜帳戶，與其社交帳號的資料連繫起來，使Meta平台對廣告商更具吸引力，並讓亞馬遜從自家購物平台以外，吸引更多消費者。彭博社指出，兩家科技巨企之間前所未有的合作關係，有助其抵禦TikTok、Temu和Shein在美國電商市場帶來的挑戰。