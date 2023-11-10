亞馬遜發言人表示，美國消費者將在Facebook和Instagram，看到亞馬遜精選廣告上的實時定價、送貨預估及產品細節，這將會消費者首次毋須離開社交平台，即可透過亞馬遜的網上廣告購物，向亞馬遜完成結帳。Meta以往在電商領域的發展遭遇不少障礙，此前放棄了Instagram Shop Tab（商店分頁），並關閉了Facebook和Instagram的實時購物功能。

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