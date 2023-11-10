電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）與社交媒體巨擘Meta（美：META）罕有結盟。亞馬遜將在Meta旗下Instagram及Facebook平台投放廣告，以測試消費者直接點擊廣告進行網購的功能。這將要求消費者將亞馬遜帳戶，與其社交帳號的資料連繫起來，使Meta平台對廣告商更具吸引力，並讓亞馬遜從自家購物平台以外，吸引更多消費者。彭博社指出，兩家科技巨企之間前所未有的合作關係，有助其抵禦TikTok、Temu和Shein在美國電商市場帶來的挑戰。
亞馬遜發言人表示，美國消費者將在Facebook和Instagram，看到亞馬遜精選廣告上的實時定價、送貨預估及產品細節，這將會消費者首次毋須離開社交平台，即可透過亞馬遜的網上廣告購物，向亞馬遜完成結帳。Meta以往在電商領域的發展遭遇不少障礙，此前放棄了Instagram Shop Tab（商店分頁），並關閉了Facebook和Instagram的實時購物功能。
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