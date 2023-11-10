儘管NCD市場的借款成本達到6個月來的最高水平，但這種搶購仍在進行。甚至一些國有支持的銀行也選擇支付更高的利率。工商銀行（1398），即全球資產最大的銀行，以2023年最高收益率發行了一張為期9個月的票據。

在上周的一個短暫時刻，小型金融機構不得不以50%的利率借入短期現金，這讓人們擔心流動性緊縮的噩夢成為現實。儘管中國人民銀行試圖通過表示利率上漲是暫時的來安撫市場情緒，但對現金供應的擔憂仍然存在，因為中央政府通過發行1萬億元人民幣債券來支持經濟，搶佔了市場。

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