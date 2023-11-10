中國內地的銀行加大了短期資金的拆入，這表明儘管中央試圖在最近的流動性緊張後安撫交易商，但現金短缺的擔憂仍然存在。根據彭博社編製的數據，內地銀行本周發行的可轉讓存款證（NCD）翻了一番，超過1萬億元人民幣（約1370億美元）。這是有記錄以來該類債務的最大周發行量。
儘管NCD市場的借款成本達到6個月來的最高水平，但這種搶購仍在進行。甚至一些國有支持的銀行也選擇支付更高的利率。工商銀行（1398），即全球資產最大的銀行，以2023年最高收益率發行了一張為期9個月的票據。
在上周的一個短暫時刻，小型金融機構不得不以50%的利率借入短期現金，這讓人們擔心流動性緊縮的噩夢成為現實。儘管中國人民銀行試圖通過表示利率上漲是暫時的來安撫市場情緒，但對現金供應的擔憂仍然存在，因為中央政府通過發行1萬億元人民幣債券來支持經濟，搶佔了市場。
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