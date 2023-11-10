moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地缺錢 銀行發存款證數量創單周紀錄

中國內地的銀行加大了短期資金的拆入，這表明儘管中央試圖在最近的流動性緊張後安撫交易商，但現金短缺的擔憂仍然存在。根據彭博社編製的數據，內地銀行本周發行的可轉讓存款證（NCD）翻了一番，超過1萬億元人民幣（約1370億美元）。這是有記錄以來該類債務的最大周發行量。

儘管NCD市場的借款成本達到6個月來的最高水平，但這種搶購仍在進行。甚至一些國有支持的銀行也選擇支付更高的利率。工商銀行（1398），即全球資產最大的銀行，以2023年最高收益率發行了一張為期9個月的票據。

在上周的一個短暫時刻，小型金融機構不得不以50%的利率借入短期現金，這讓人們擔心流動性緊縮的噩夢成為現實。儘管中國人民銀行試圖通過表示利率上漲是暫時的來安撫市場情緒，但對現金供應的擔憂仍然存在，因為中央政府通過發行1萬億元人民幣債券來支持經濟，搶佔了市場。

其他報道

滬深三大指數低收 滬指跌0.47% 全周升0.27%

水務署署長邱國鼎：東江水支持社會和經濟發展 成就香港為國際金融中心

恒大附屬恒大地產再被強制執行逾14億人幣 累計567億人幣

碧桂園擬年底前制訂境外債重組初步方案

大劉劉鑾雄突宣布召開記者會　針對恒大投資、財產分配等傳聞作出回應

台積電10月營收按年增長15.7%

金管局陳維民：mBridge短期內有限度商業應用 研CDI與内地平台連接

【有片：埋身擊】美匯指數或進入大型橫行市 歐元兌美元可高沽低揸

傳寶能系掌舵人姚振華被拘留 寶能員工：昨天還在接待客人

津上機床：疫後需求無報復性反彈 中期盈利跌26%息0.4元

Meta據報與騰訊達成初步協議 將在中國銷售VR頭戴裝置

恒指跌278點 晶片股、濠賭股重挫 中芯國際跌6%成最差藍籌 新股華視集團爆升49%

好孩子國際首9個月收入跌一成

騰訊旗下微信支付與內地三大電訊商電子錢包互通

A股三大指數半日低開低收 兩市成交5325億

傳機鐵出現牀蝨 港鐵：該列車已作高溫清潔 未有發現相關昆蟲

中國上月新能源汽車銷量增近34%

港元拆息全線向上 一個月HIBOR連升3日 見近一個月新高

濠賭股捱沽 永利澳門插水一成

拼多多旗下時裝電商Temu據報日韓下載量超越Shein

華僑銀行第三季多賺21% 收入升13%

傳寶能系掌舵人姚振華或被深圳羅湖法院拘留

中銀航空租賃就滯俄飛機達成保險和解協議 收2.08億美元