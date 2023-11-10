德視佳眼科（01846）公布，位於銅鑼灣的首間香港旗艦眼科中心明日（11日）開幕，將配置來自德國蔡司之微笑矯視「Smile Pro全飛秒激光系統」，約10秒可完成單眼激光矯視程序。
集團主席Jorn Slot Jorgensen表示，集團對香港市場有信心，根據佛若斯特沙力文預測，預計2025年香港近視人口將達約400萬人。另外，對於港人北上消費潮，Jorn表示不擔憂，相信香港市場的需求及對德視佳的設備有信心，而且德視佳在深圳、廣州等地亦有分店。「只是進了另一個口袋」，Jorn笑稱。
德視佳眼科首席財務官Markus Braun表示，此次資本支出為集團有史以來最高，但料可於1.5至2年內回本。關於未來會否在香港繼續開分店，表示由市場決定。
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