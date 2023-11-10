美聯儲主席鮑威爾「放鷹」，加息陰霾再度籠罩市場，港股三大指數低收。恒指連跌4日，收市跌308點或1.76%，報17203點，大市成交金額750億元，較上日減少0.3%；國指跌129點或2.15%，報5900點。恒生科技指數收報3892點，跌3.28%。
藍籌中以華潤電力（0836）表現最好，升3.38%，收報15.3元；信義光能（0968）表現最差，跌7.94%，收報4.52元。
過去一周，恒指累跌2.61%或460點，跌幅為10月20日後最大。本周表現最佳的是小米（1810），累升5.25%，其次為中生製藥（1177）及藥明生物（2269），分別升2.69%及1.88%。而表現最差的是李寧（2331），累跌10.53%，其次為蒙牛（2319）及平保（2318），分別跌9.93%及9.72%。
今日權重科技股普遍下跌。阿里巴巴（9988）跌3.1%，收報79.6元；騰訊（0700）跌1.3%，收報302.8元；美團（3690）跌3.74%，收報110.7元；小米（1810）跌2.91%，收報16.04元；京東（9618）跌3.04%，收報99元；網易（9999）跌0.9%，收報175.2元；百度（9888）收報101.3元，跌3.25%；快手（1024）收報54.6元，跌4.96%。
大劉：後悔幫那個「賤人」 應該任由他/她破產
華人置業（00127）大股東劉鑾雄（大劉）今日（10日）突然宣布舉行記者會，將針對恒大投資、財產分配等傳聞作出回應。大劉在記者會上解釋，再不出聲就有人愈來愈離譜，很後悔幫那個「賤人」，應任由他/她破產，但沒有指名道姓。華人置業收報1.69元，升9.03%。
半導體板塊捱沽，受業績拖累，華虹半導體（1347）收報16.96元，跌15.83%；中芯國際（0981）收報21.8元，跌6.84%；ASMPT（0522）收報67.1元，跌1.9%；晶門半導體（2878）收報0.325元，跌2.99%。
匯豐普遍下調澳門博彩股目標價，濠賭股疲軟。金沙中國（1928）跌3.53%，收報20.5元；銀娛（0027）跌6.46%，收報41.25元；永利澳門（1128）收報6.08元，跌12.77%；新濠國際發展（0200）收報5.21元，跌2.43%；美高梅中國（2282）收報9.44元，跌3.67%；澳博（0880）收報2.61元，跌4.04%。
新股方面，華視集團（1111）今日首掛，收報1.62元，較招股價升55.77%；廣州佛朗斯（2499）收報14.76元，升3.36%。
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