moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收挫308點 全周瀉460點 大劉記者會上稱後悔幫「賤人」 華置逆市揚9%

美聯儲主席鮑威爾「放鷹」，加息陰霾再度籠罩市場，港股三大指數低收。恒指連跌4日，收市跌308點或1.76%，報17203點，大市成交金額750億元，較上日減少0.3%；國指跌129點或2.15%，報5900點。恒生科技指數收報3892點，跌3.28%。  

藍籌中以華潤電力（0836）表現最好，升3.38%，收報15.3元；信義光能（0968）表現最差，跌7.94%，收報4.52元。

過去一周，恒指累跌2.61%或460點，跌幅為10月20日後最大。本周表現最佳的是小米（1810），累升5.25%，其次為中生製藥（1177）及藥明生物（2269），分別升2.69%及1.88%。而表現最差的是李寧（2331），累跌10.53%，其次為蒙牛（2319）及平保（2318），分別跌9.93%及9.72%。   

今日權重科技股普遍下跌。阿里巴巴（9988）跌3.1%，收報79.6元；騰訊（0700）跌1.3%，收報302.8元；美團（3690）跌3.74%，收報110.7元；小米（1810）跌2.91%，收報16.04元；京東（9618）跌3.04%，收報99元；網易（9999）跌0.9%，收報175.2元；百度（9888）收報101.3元，跌3.25%；快手（1024）收報54.6元，跌4.96%。

大劉：後悔幫那個「賤人」 應該任由他/她破產

華人置業（00127）大股東劉鑾雄（大劉）今日（10日）突然宣布舉行記者會，將針對恒大投資、財產分配等傳聞作出回應。大劉在記者會上解釋，再不出聲就有人愈來愈離譜，很後悔幫那個「賤人」，應任由他/她破產，但沒有指名道姓。華人置業收報1.69元，升9.03%。

半導體板塊捱沽，受業績拖累，華虹半導體（1347）收報16.96元，跌15.83%；中芯國際（0981）收報21.8元，跌6.84%；ASMPT（0522）收報67.1元，跌1.9%；晶門半導體（2878）收報0.325元，跌2.99%。

匯豐普遍下調澳門博彩股目標價，濠賭股疲軟。金沙中國（1928）跌3.53%，收報20.5元；銀娛（0027）跌6.46%，收報41.25元；永利澳門（1128）收報6.08元，跌12.77%；新濠國際發展（0200）收報5.21元，跌2.43%；美高梅中國（2282）收報9.44元，跌3.67%；澳博（0880）收報2.61元，跌4.04%。

新股方面，華視集團（1111）今日首掛，收報1.62元，較招股價升55.77%；廣州佛朗斯（2499）收報14.76元，升3.36%。

 

 

其他報道

德視佳眼科中心登陸銅鑼灣 料最遲兩年回本

英國第三季GDP按季持平 好過預期

WeLab雙十一推快閃定期 11日年利率11%

日本擬斥2萬億日圓撐起晶片業 冀重奪半導體大國地位

內地缺錢 銀行發存款證數量創單周紀錄

亞馬遜Meta罕有結盟 未來可在FB、IG直接購物

滬深三大指數低收 滬指跌0.47% 全周升0.27%

水務署署長邱國鼎：東江水支持社會和經濟發展 成就香港為國際金融中心

恒大附屬恒大地產再被強制執行逾14億人幣 累計567億人幣

碧桂園擬年底前制訂境外債重組初步方案

大劉劉鑾雄突宣布召開記者會　針對恒大投資、財產分配等傳聞作出回應

台積電10月營收按年增長15.7%

金管局陳維民：mBridge短期內有限度商業應用 研CDI與内地平台連接

【有片：埋身擊】美匯指數或進入大型橫行市 歐元兌美元可高沽低揸

傳寶能系掌舵人姚振華被拘留 寶能員工：昨天還在接待客人

 