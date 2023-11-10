作為參考，私營機構分析員的最新增長預測介乎3.2%至4.0%，平均約為3.5%。

展望未來，訪港旅遊業和私人消費將繼續支持今年餘下時間的 經濟增長。隨着接待能力進一步恢復，香港可接待更多旅客。私人消費方面,住戶收入持續改善、以及包括「香港夜繽紛」 等多項政府支援措施應提供支持。然而，地緣政治緊張局勢加劇、金融狀況偏緊，困難的外圍環境將繼續令貨物出口及投資和消費氣氛受壓。

通脹展望方面，整體而言通脹在短期內將會持續溫和。外圍價格壓力預期會進一步減弱。隨着經濟繼續恢復，本地營商成本 或會面對一些上升壓力，但短期內應會維持受控。考慮到2023年首三季的通脹情況以及上述各項因素，2023年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由八月時覆檢的2%及 2.4%向下修訂至1.8%及2.2%。

其他報道

德視佳眼科中心登陸銅鑼灣 料最遲兩年回本

英國第三季GDP按季持平 好過預期

WeLab雙十一推快閃定期 11日年利率11%

日本擬斥2萬億日圓撐起晶片業 冀重奪半導體大國地位

內地缺錢 銀行發存款證數量創單周紀錄

亞馬遜Meta罕有結盟 未來可在FB、IG直接購物

滬深三大指數低收 滬指跌0.47% 全周升0.27%

水務署署長邱國鼎：東江水支持社會和經濟發展 成就香港為國際金融中心

恒大附屬恒大地產再被強制執行逾14億人幣 累計567億人幣

碧桂園擬年底前制訂境外債重組初步方案

大劉劉鑾雄突宣布召開記者會 針對恒大投資、財產分配等傳聞作出回應

台積電10月營收按年增長15.7%

金管局陳維民：mBridge短期內有限度商業應用 研CDI與内地平台連接

【有片：埋身擊】美匯指數或進入大型橫行市 歐元兌美元可高沽低揸

傳寶能系掌舵人姚振華被拘留 寶能員工：昨天還在接待客人

津上機床：疫後需求無報復性反彈 中期盈利跌26%息0.4元

Meta據報與騰訊達成初步協議 將在中國銷售VR頭戴裝置

恒指跌278點 晶片股、濠賭股重挫 中芯國際跌6%成最差藍籌 新股華視集團爆升49%

好孩子國際首9個月收入跌一成

騰訊旗下微信支付與內地三大電訊商電子錢包互通

A股三大指數半日低開低收 兩市成交5325億

傳機鐵出現牀蝨 港鐵：該列車已作高溫清潔 未有發現相關昆蟲

中國上月新能源汽車銷量增近34%