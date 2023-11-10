政府公布最新全年實質本地生產總值增長預測，由8月時覆檢的4%至5%，向下修訂至3.2%，考慮到2023年首三季的實際數字以及短期前景，政府將繼續密切留意情況。
作為參考，私營機構分析員的最新增長預測介乎3.2%至4.0%，平均約為3.5%。
展望未來，訪港旅遊業和私人消費將繼續支持今年餘下時間的 經濟增長。隨着接待能力進一步恢復，香港可接待更多旅客。私人消費方面,住戶收入持續改善、以及包括「香港夜繽紛」 等多項政府支援措施應提供支持。然而，地緣政治緊張局勢加劇、金融狀況偏緊，困難的外圍環境將繼續令貨物出口及投資和消費氣氛受壓。
通脹展望方面，整體而言通脹在短期內將會持續溫和。外圍價格壓力預期會進一步減弱。隨着經濟繼續恢復，本地營商成本 或會面對一些上升壓力，但短期內應會維持受控。考慮到2023年首三季的通脹情況以及上述各項因素，2023年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由八月時覆檢的2%及 2.4%向下修訂至1.8%及2.2%。
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