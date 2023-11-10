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偉鴻集團罷免財務總監李金鋕 逾1億澳門元應收帳調整為預付款

偉鴻集團（3321）罷免財務總監李金鋕，因去年委聘獨立法務會計師作獨立調查以來，他拒絕出席任何有關調查的訪談，並自今年6月1日起被暫停職務，而鑒於調查報告的結果，對他的誠信存疑而於本月1日終止僱用他。

該集團指，獨立法務會計師得知在2021年6至10月期間，通過多筆會計分錄，將原本來自5個前應收帳款客戶的應收帳款約1.13億澳門元調整，並記錄為付予相關分包商的按金，但當中的6910萬澳門元不涉及任何付款安排，直接由應收帳款調整為預付款，而約4400萬澳門元則涉及付款安排，透過一系列會計分錄，間接地由應收帳款調整為預付款，牽涉香港偉鴻、澳門偉鴻及主席兼行政總裁李錦鴻的銀行收付款安排。

由於在整個獨立調查過程中無法聯絡李金鋕，因此無法確定導致有關會計變動原因，但根據獨立調查的調查結果，未有資料可以充份支持支付相關按金的商業實質及業務理由。

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