第三季私人消費按年升6.3%，梁永勝指新冠疫後市民消費模式和要求轉變，市民外出減少加上外圍環境影響消費氣氛，需要感到性價比吸引才消費，商戶需要時間適應新模式，事實上本地就業和工資增長理想，市民是有購買力消費，隨時間商戶會較好地適應現時消費模式。

訪港旅客方面，政府展望隨着接待能力進一步恢復，香港可接待更多旅客，與私人消費同為繼續支持今年餘下時間經濟增長，梁永勝指港元兌人民幣升值，影響內地旅客來港，本港旅客接待能力未回到疫前，至第三季旅客回復至2018年的六成半已是不錯。

第三季經濟按季回復正增長但僅升0.1%，梁永勝認為本港經濟並非疲弱，展望第四季依有穩定的增長，但與最初預期有落差。對明年展望，梁永勝指相對視乎外圍因素是否有好轉，外圍環境較差將會持續，市場預期高息會維持高水平一段時間，對本港消費、投資、資產都有影響，不過本地經濟因素會繼續增長。

就東涌東站地皮昨日流標，梁永勝指外圍環境差和高息環境，發展商較審慎也是意料之中，對於明年樓市，樓市宏觀經濟、利率、供求平衡，短期內仍會較為審慎。

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