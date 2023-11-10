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廣汽集團出資1億 伙中銀金融等設立智能網聯新能源汽車產業發展基金

廣汽集團公告，公司擬與廣州產投新能源專項母基金合夥企業（有限合夥）、中銀金融資產投資有限公司作爲有限合夥人（LP）按33.4%、33.3%、33.3%的比例認繳出資，發起設立新能源汽車產業基金，首期規模爲100億元；基金備案時各合夥人合計實繳出資1億元，公司按比例實繳出資不超過3240萬元，

此外，公司全資附屬公司廣州盈蓬投資管理有限公司作爲普通合夥人(GP)和管理人出資100萬元。同日公告，公司擬將持有的廣汽國際汽車銷售服務有限公司30%股權劃轉給全資子公司廣汽乘用車，同意將廣汽國際30%股權以評估值轉讓給控股子公司廣汽埃安；完成上述股權調整後，公司、廣汽乘用車及廣汽埃安分別持有廣汽國際40%、30%、30%股權。

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