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劉鑾雄：樓價冧咗好難上番嚟    要採積極措施

劉鑾雄今日召開記者會，除了訴說某人的不是，並大談投資、樓市及股市前景。他直言現時既有土地推出但因為不到價而流標，並認為若果再由樓市下跌下去，並形容「冧咗好難上番嚟」。他謂，政府有需要有積極的措施才行。他說，就算他們說得對，人家要聽才行。

對於港府推出「夜繽紛」冀搞活經濟，他說：「唔識答，又唔敢答」，始終官叻在「官字兩個口」，又何時輪到他們談論樓市。他直言：「個人覺得，政府再唔積極做好措施，（樓價）冧咗唔易救得起」。他記得，過往國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍曾講過，希望市民住大些舒服些，但是若要市民好，樓價又不能夠很貴，其實政策上存在矛盾。他自問並說：「talking too much」。他只能大膽地說，不再推積極措施（樓市）就跌，但是由他說出來，就未必對。

他又說到，今日看報紙報道，謂銀行最近最忙的是Call Loan（追收貸款），令他擔心，在投資取態上，他說要「小心、小心、又小心」。同時，由於聯邦儲備局局長鮑威爾已經提過，若果通脹不跌便會再加息。因此他認為，港人有需要自保。談到環球投資前景，他不諱言看好內地一帶一路，料在東盟及南美國家方面推動得會越來越好，形容自己並非「擦鞋」，並料美元地位回落，並總結內地會越來越富強。

至於在與財困股中國恒大（3333）主席許家印過往交往時，雖然有傳出恒大有歌舞團娛賓，但是他直言，自己沒有出席過，並謂人家做生意的方式和自己不同。他更說：「現時懷疑有無人聯絡佢，想聯絡佢都聯絡唔到。他說，不答將來會否進減持恒大及內房與否，只說要「Wait and See」。他又引述最近有傳言平保（2318）救碧桂園（2007），他的朋友對他說，：「有如一艘3萬噸船要沉，要由一萬噸船去拖走救佢」。他今次想分享朋友的說法之餘，表明不知情況是否這樣，亦不知有人是否想這樣做。

雖然投資恒大、盛京有影響，但是他既已分家，他並引述內地由范冰冰飾演的《武則天》，他說，劇中武則天有三個兒子，武則天對太監說，頭兩位任何一人繼位她都會死，第三個仔繼位就三個兒子不用死。現時要問他已找來接班人與否並無意思，他形容手上只「普通生意仔」，將來由「能者居之」。說開劇集，他謂仍然追看無線處境劇《愛回家》，只謂劇中有某演員樣貌「硬膠」些，表現得「唔識郁」，並著在場記者留意一下，在場記者莞爾而笑，但是他對仔女有否愛回家，則沒有多談，只謂未有著子女多回家。

 