文章指，集團圍繞近期宏觀市場、保交付工作、「一體兩翼」業務進展等進行了分析總結，並對下階段工作方向提出要求。集團管理層表示，行業分化不斷持續，整體仍處於低迷期，但政策利好不斷疊加，市場信心的恢復需要過程，集團上下要迎難而上，堅定信心保交付，努力穿越週期進入健康發展的軌道。

文章又提到，2023年前10月，碧桂園已累計交付約46萬套房屋，交付項目涉及31個省份、237個城市。在第三方交付榜單上，碧桂園交付量持續穩居行業第一，在行業中遙遙領先。

集團總裁莫斌在會議上強調，保交付一定是公司的重中之重，一切為了保交付，並且要堅定信心保交付。

自今年碧桂園集團明確「一體兩翼」新戰略（即房地產主營業務為主體，科技建造、代管代建為兩翼）以來，科技建造、代管代建業務也取得了進一步的發展。

集團指，在建築機器人領域深耕近5年來，碧桂園科技建造體系愈發成熟。10月，博智林機器人受邀參加由香港建造業議會舉辦的全港首個建築機器人工作坊，並在工作坊啓動研討會上做主題分享。今年以來，博智林已有5款機器人進入香港市場開展項目應用，受到香港房屋署的一致好評。同時，博智林測量機器人、地坪研磨機器人和地坪漆塗敷機器人等多款建築機器人已獲批成為香港建造業創新及科技基金CITF預先批核產品。