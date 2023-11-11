moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

穆迪降美國評級展望至「負面」 國內政治兩極化難就減債達共識

評級機構穆迪公布最新美國政府信用評級，評級展望由「穩定」轉為「負面」，有失去最高評級的風險。穆迪認為美國的財政實力下行風險增加，可能不再能完全被美國獨特的信用實力所抵消，國會持續政治兩極化增加，政府面臨持續無法就減緩債務負擔的財政計劃，達成共識方案的風險。

穆迪指，利率高企，如果沒有有效的財政政策措施來減少政府支出或增加收入，預計美國的財政赤字將保持在非常大的水平，顯著削弱了債務的可負擔性。該行高級信貸主任William Foster接受彭博社訪問，表示利率已結構性地大幅上升，已是利率的新常能，預期未來數年美國赤字將佔GDP的6%，持續對債務負擔能力構成壓力。

美國將於11月18日再面臨聯邦政府停擺，新任議長約翰遜仍未來最新的政府臨時性資金方案，William Foster指負面的評級展望，包括了所有再次政府停擺的風險。今年5月美國政府面臨債務上限到期，財政部長耶倫警告，若國會未能提高舉債上限，聯邦政府或會出現部分違約，傷害美國信用。

穆迪是目前3大評級機構，唯一給予美國長期發行人評級在最高的「Aaa」級別，今年8月惠譽將美債評級降至第二高的「AA+」，而標普則早在2011年，也因為當年的債務上限危機，將美債評級降至第二高級別。

美國財政部副部長Wally Adyemo回應，不同意穆迪將評級展望下調至負面，指美國經濟依然強勁，美國國債是世界上最安全、流動性最強的資產。他指拜登政府已展現出對財政可持續性的承諾，包括6月債務上限協議中涵蓋逾1萬億美元的赤字削減，以及將在未來十年內把赤字削減近2.5萬億美元的預算提案。