穆迪指，利率高企，如果沒有有效的財政政策措施來減少政府支出或增加收入，預計美國的財政赤字將保持在非常大的水平，顯著削弱了債務的可負擔性。該行高級信貸主任William Foster接受彭博社訪問，表示利率已結構性地大幅上升，已是利率的新常能，預期未來數年美國赤字將佔GDP的6%，持續對債務負擔能力構成壓力。

美國將於11月18日再面臨聯邦政府停擺，新任議長約翰遜仍未來最新的政府臨時性資金方案，William Foster指負面的評級展望，包括了所有再次政府停擺的風險。今年5月美國政府面臨債務上限到期，財政部長耶倫警告，若國會未能提高舉債上限，聯邦政府或會出現部分違約，傷害美國信用。

穆迪是目前3大評級機構，唯一給予美國長期發行人評級在最高的「Aaa」級別，今年8月惠譽將美債評級降至第二高的「AA+」，而標普則早在2011年，也因為當年的債務上限危機，將美債評級降至第二高級別。

美國財政部副部長Wally Adyemo回應，不同意穆迪將評級展望下調至負面，指美國經濟依然強勁，美國國債是世界上最安全、流動性最強的資產。他指拜登政府已展現出對財政可持續性的承諾，包括6月債務上限協議中涵蓋逾1萬億美元的赤字削減，以及將在未來十年內把赤字削減近2.5萬億美元的預算提案。