Argyle Street於信中表明，清算及退還資金予股東，為安寧董事會於現時唯一負責任的行為，同時更表明安寧鑒於歷史股價表現和方案的失敗，他們不再對安寧董事會抱有信心。

該基金公司建議，出售所有包括中巴（0026）上市投資項目、荃灣重建項目；將不斷錄得虧損的時尚品牌The Swank（詩韻）出售予戰略投資者等；取代現時成本資金較昂貴的董事會；停止進行新投資；待安寧清盤完成後，將安寧除牌，以節省不必要上市成本。

Argyle Street表示，於私有化方案中投出贊成票，更指該私有化提出的作價，較方案提出前的股價溢價四成至五成，更指私有化方案僅為2023年6月安寧的淨資產值（NAV）約12%折讓；更指對於小型房地產公司而言，該私有化方案或是近年來最合理的私有化嘗試之一。

Argyle Street續指，作為相對較大的少數股東，Argyle Street於方案首次公告後和方案失敗之間的三個月間，從未與到安寧的正式聯繫，以說明方案的細節；Argyle Street亦提到，只有17%股東出席私有化投票的股東大會，更指該投票率遠低於其他香港公司私有化案例的水平，懷疑安寧沒有與其他少數股東進行了交流，及貿疑安寧董事會是否真正希望完成達成私有化。

Argyle Street推測，安寧董事會對私有化方案過於自信，以至於他們覺得無需與股東交流。

Argyle Street指，安寧最大的資產為於荃灣的顯達鄉村俱樂部，更直言安寧大規模住宅重建沒有往績，同時亦於在資金方面有限，無法獨自承擔數十億美元的項目，Argyle Street認為該荃灣項目的發展商應為華懋集團；Argyle Street於信中提到，荃灣項目為關鍵資產，更批評安寧資產管理不善，先前有野生猴子闖入該項目的泳池。

Argyle Street目前擁有安寧約1%股份。