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港股ADR升86點 夜期高水113點 新秀麗、譚仔、陸控、騰訊音樂等業績

美股向上，港股ADR升86點或0.5%，報17289點，即月恒指夜期升87點，報17316點，夜期高水113點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.79%，折合報305.19元；阿里巴巴（9988）升1.51%，折合報80.8元；美團（3690）升1.08%，折合報111.9元；匯控（0005）升0.96%，折合報57.85元；建行（0939）跌0.01%，折合報4.41元。

道期現跌0.183%；標期現跌0.24%；納期現跌0.27%。日本東證指數現升0.47%；韓國KOSPI指數現升0.26%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.1%。

VIX指數隔晚跌7.32%或1.12點，報14.17點。

紐油現跌0.38%或0.29美元，報76.87美元；布油現跌0.29%或0.24美元，報81.19美元；金價現升0.01%或0.38美元，報1940.58美元；LME 銅期貨隔晚跌1.36%或111.5美元，報8035.5美元。美國10年期債息現跌0.21%或0.0099厘，報4.6419厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里影業（1060）、寶勝國際（3813）、新秀麗（1910）、譚仔國際（2217）、陸控（6623）、金融壹賬通（6638）、騰訊音樂－ＳＷ（1698）、裕元集團（0551）等。

中金（3908）：不存在與中國銀河合併事項。

中國銀河（6881）：不存在與中金合併事項。

神華（1088）大股東增持其A股股份。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓2023雙11狂歡季收獲正增長。

京東（9618）：今年雙十一活動成交額、訂單量、用戶數創新高。

碧桂園（2007）闢謠，楊惠妍現身主持管理會議。碧桂園10月銷售額跌81%。

南海控股（0680）申請覆核失敗，下周四除牌。

正大企業（3839）首三季轉虧為賺215萬美元。

東風（0489）10月汽車銷量按年跌5.6%，乘用車月內跌11%。

中信銀行（0998）前行長孫德順受賄罪被判死刑，緩期二年執行。

偉鴻集團（3321）罷免財務總監李金鋕，逾1億澳門元應收帳調整為預付款。

 

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中金：不存在與中國銀河合併事項

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