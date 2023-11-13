恒指今早高開59點或0.35%，報17263點，大市成交金額11億元；國指今早高開25點或0.43%，報5925點。恒生科技指數開市報3915點，升0.6%。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為8.87%，下跌為2.53%，無升跌為88.59%。