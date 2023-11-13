恒指今早高開59點或0.35%，報17263點，大市成交金額11億元；國指今早高開25點或0.43%，報5925點。恒生科技指數開市報3915點，升0.6%。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為8.87%，下跌為2.53%，無升跌為88.59%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、平保（2318）拖累大市。
藍籌46隻升，17隻下跌，17隻無升跌。小米（1810）升2.37%，報16.42元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌1.95%，報4.53元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，4隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）開市報16.42元，升2.37%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報60.25元，跌0.66%。
恒指續低於10天線(17429.17點)、20天線(17391.63點)。科指10天線(3927點)升穿50天線(3917.57點)，科指續低於10天、50天線。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）開市報0.55元，升1.85%。寶勝國際（3813）無成交，報0.69元。新秀麗（1910）開市報25.25元，無升跌。譚仔國際（2217）無成交，報1.27元。陸控（6623）無成交，報16.9元。金融壹賬通（6638）無成交，報0.82元。騰訊音樂－ＳＷ（1698）無成交，報28.85元。裕元集團（0551）開市報9.05元，無升跌。
中金（3908）：不存在與中國銀河合併事項。開市報13.3元，升1.22%。
中國銀河（6881）：不存在與中金合併事項。開市報4.28元，升0.71%。
神華（1088）大股東增持其A股股份。開市報24.5元，升0.41%。
阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓2023雙11狂歡季收獲正增長。開市報80元，升0.5%。
京東（9618）：今年雙十一活動成交額、訂單量、用戶數創新高。開市報99.8元，升0.81%。
碧桂園（2007）闢謠，楊惠妍現身主持管理會議。碧桂園10月銷售額跌81%。開市報0.77元，升1.32%。
南海控股（0680）申請覆核失敗，周四除牌。停牌。
正大企業（3839）首三季轉虧為賺215萬美元。無成交，報1.23元。
東風（0489）10月汽車銷量按年跌5.6%，乘用車月內跌11%。開市報3.5元，升0.57%。
中信銀行（0998）前行長孫德順受賄罪被判死刑，緩期二年執行。開市報3.46元，升0.29%。
偉鴻集團（3321）罷免財務總監李金鋕，逾1億澳門元應收帳調整為預付款。停牌。
創上市新低，包括實德環球（0487）低見0.052元，開市報0.052元，跌8.77%。
創52周低，其中包括，華虹半導體（1347）低見16.96元，開市報16.96元，無升跌；中國通商集團（1719）低見0.63元，開市報0.63元，跌7.35%；馬可數字科技（1942）低見1.19元，開市報1.19元，跌2.46%。
異動股
上升異動股，包括，蓮和醫療（0928）開市報0.1元，升14.94%；TL NATURAL GAS（8536）開市報0.57元，升11.76%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.249元，升11.16%；華盛國際控股（1323）開市報0.015元，升7.14%；COSMOPOL INT'L（0120）開市報6.7元，升7.03%；博駿教育（1758）開市報0.098元，升6.52%；曠逸國際（1683）開市報0.15元，升6.38%；大洋集團（1991）開市報0.168元，升5.66%；新娛科控股（6933）開市報0.239元，升5.29%；信懇智能（1967）開市報0.415元，升5.06%；恩典生命科技（2112）開市報0.32元，升4.92%。
下跌異動股，包括，訊智海（8051）開市報3.04元，跌10.59%；嘉利國際（1050）開市報0.53元，跌10.17%；實德環球（0487）創上市新低，見0.052元，開市報0.052元，跌8.77%；中國通商集團（1719）見52周低0.63元，開市報0.63元，跌7.35%；萬勵達（8482）開市報0.08元，跌5.88%；中國宏光（8646）開市報0.245元，跌5.77%；開拓藥業－Ｂ（9939）開市報3.13元，跌4.57%；新興印刷（1975）開市報0.72元，跌4%；文化傳信（0343）開市報0.27元，跌3.57%；亞洲水泥（0743）開市報2.31元，跌2.94%。
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