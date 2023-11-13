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渣打：88%受訪環球商界領袖認為全球化在五方面取得成功

渣打銀行最新發表的《全球化：下一個篇章》研究報告顯示，88%的受訪環球商界領袖認為全球化正在五大方面取得成功，包括：貿易、資本、科技、人才和可持續發展。

調查顯示，受訪商界領袖最認同貿易對促進經濟增長的角色。86%的環球商界領袖認為全球貿易有助於更可持續的發展（香港受訪者：87%），另83%認為全球化能夠支持更具韌力的供應鏈（香港受訪者：79%）。此外，商界領袖呼籲加強國際貿易協定的協作和透明度，並輔以互補的本地政策。

在資本方面，95%的環球受訪者支持資本可在全球自由流動（香港受訪者：94%），另有83%認為開放金融巿場對已發展和發展中的經濟體都有好處（香港受訪者：87%）。此外，81%的商界領袖認為政府應鼓勵外國投資（香港受訪者：76%）。全球日益關注科技的發展。75%的環球商界領袖認為，全球範圍內的數據交流取得了積極成果（香港受訪者：76%），另外84%的領袖認同去中心化金融（decentralised finance ）可建構一個新的、更公平的全球金融體系 （香港受訪者：86%）。至於人才交流方面， 74%的商界領袖認為企業能夠從全球化 的人才市場中獲得好處（香港受訪者：68%）。

在可持續發展方面，雖然70%的環球受訪者對全球治理機制的有效性持正面態度（香港受訪者：68%），但只有56%的人認為氣候變遷的解決方案需要一個全球方案（香港受訪者：49%）。

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示：「全球化需要進行調整，下一階段必須更公平、更普及和更可持續。儘管問題複雜，商界領袖仍壓倒性支持全球化——更具韌性和普及的貿易，更好的資本流動以彌補增長中市場的資金缺口，並使更多人能受惠於科技進步。推動『公正轉型』是重要的，以實現我們共同的可持續發展目標，並確保經濟持續發展。我們不能分裂和孤立，只有通過合作和連繫，才能找到應對共同挑戰的解決方案」。

 

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