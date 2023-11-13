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港交所主席CEO明年或首次同換人 消息：歐冠昇不獲續約機會高 有意見冀簽1年

港交所（0388）行政總裁歐冠昇的3年任期將於明年5月約滿，消息透露港交所董事局正研究其續聘與否的問題，最快會於本月稍後的董事會會議上作決定。據了解，董事會成員對歐冠昇上任兩年半以來表現有不同評價，但以不再續約的意見較為主導。但亦有意見認為主席史美倫將於明年4月6年任期屆滿，可考慮給予歐冠昇短於3年一般高層標準合約，並傾向續約1年，以免主席與行政總裁短時間內同時離任。兩選項均未有最終定案。

明報記者

港交所行政總裁任命是由董事局決定，並須經證監會批准。對於歐冠昇是否不獲續約，或只會續約1年，港交所發言人回應稱不評論市場揣測，證監會發言人亦不予置評。

有熟悉監管市場運作人士指出，現時距離歐冠昇約滿只約6個月，港交所未有公告披露歐冠昇約滿後不續約，亦未有披露會成立遴選委員會物色下任行政總裁人選。物色行政總裁一般需時最少9個月，因涉大量工作，如全球招聘、交接工作等，現時未必夠時間物色新人選。

倘不續短約 或聯席營運總監暫代

明年4月股東周年大會後，史美倫6年任期屆滿需卸任，是港交所上市廿多年來，從未出現主席與行政總裁兩個關鍵人物同時間換人的局面。若歐冠昇不獲續約，在完成全球招聘程序覓得行政總裁接任人之前，有可能由現有高層代理其職務。

港交所現有兩名聯席營運總監陳翊庭及姚嘉仁，有分析相信兩人除了可以作為代理行政總裁人選外，亦是有力問鼎下任行政總裁的繼任人。

翻查資料，港交所前行政總裁李小加於2020年12月底提前離任，當時便是由聯席總裁及首席營運總監戴志堅代理行政總裁職務，直至歐冠昇履新。

現年54歲的歐冠昇在2021年5月新冠疫情期間臨危受命出掌港交所，剛好遇上政府上調印花稅於同年8月生效，美國聯儲局為首環球央行於2022年初開始大幅加息並繼續縮表（縮減資產負債表，減少市場資金供應），加上中美關係一直未見改善，俄烏戰事地緣政局緊張，都令歐美資金在港股市場參與程度，以至新股IPO集資活動持續萎縮。據了解，有意見認為儘管投資市場大環境轉淡，但歐冠昇作為港交所行政總裁，對外推廣港股市場獨有優勢成效不彰，還是要負上一定責任。

有意見指推廣港股成效不彰

歐冠昇過往一年外訪推廣港股市場行程不斷，據知先後5次出訪中東，並在紐約及倫敦開設辦事處。其間港交所推出「互換通」、人民幣-港元雙櫃台股票、特專科技公司上市機制等，亦在本月將推出的數碼化首次公開招股結算平台FINI等方面做了不少工作（見圖）。港交所近期處理的新上市申請一直維持在約100家或以上的數目，只是投資者取態審慎，不少新股選擇押後上市或繼續靜待時機。

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠表示，本地證券業界與港交所近年保持溝通，惟與歐冠昇本身的溝通就極少，明白語言可能是一個障礙，因此亦較難對歐氏任內表現作評價。

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