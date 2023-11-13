moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Cybertruck買家據報一年內「禁止轉售」 特斯拉：違者或罰39萬元

內媒《IT之家》報道，特斯拉針對Cybertruck買家推出「禁止轉售」的政策。

報道指，在一些最近的Model3和ModelY的購買協議的條款和條件中，特斯拉表示，Cybertruck的買家將在交貨日期後的一年內不能出售該車輛。該條款已被多方發現，列在一個名為「僅適用於Cybertruck」的部分下。

據報，若Cybertruck的買家希望在交付後的第一年內出售他們的車輛，他們必須先以書面形式通知特斯拉，以獲得該禁止轉售政策的例外，他們就可以將其賣回給特斯拉。如果特斯拉拒絕，那麼賣家可能可以從特斯拉那裡獲得書面同意，將Cybertruck轉售給其他第三方。最差的情況是，特斯拉可以拒絕向Cybertruck轉售者出售該公司的其他車輛。

若車主違反該協議的內容，特斯拉可以尋求禁令救濟，以阻止車輛所有權的轉讓，有可能要求車主支付5萬美元（約39萬港元）違約金，作為出售或轉讓代價，以較高者為準。

此前，特斯拉投資者關係負責人MartinViecha表示，該公司為Cybertruck交付活動邀請函的抽獎已經完成，Cybertruck活動的交付邀請函將「很快」發送，該活動定於11月30日在特斯拉的德州超級工廠舉行，惟目前尚不清楚是否有人收到他們的邀請函。

 

其他報道

高盛劈價放售上環88WL

淘寶「直播一哥」李佳琦 據報「雙11」銷售額逾250億人幣

內地據報將與波音破冰 購其737 Max飛機

日圓貶值 兌港元低見5.15 見33年最弱

恒指高開59點 科指升0.6% 科指10天線升穿50天線

港股ADR升86點 夜期高水113點 新秀麗、譚仔、陸控、騰訊音樂等業績

中金：不存在與中國銀河合併事項

中國銀河：不存在與中金合併事項

 