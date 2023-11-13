報道指，在一些最近的Model3和ModelY的購買協議的條款和條件中，特斯拉表示，Cybertruck的買家將在交貨日期後的一年內不能出售該車輛。該條款已被多方發現，列在一個名為「僅適用於Cybertruck」的部分下。

據報，若Cybertruck的買家希望在交付後的第一年內出售他們的車輛，他們必須先以書面形式通知特斯拉，以獲得該禁止轉售政策的例外，他們就可以將其賣回給特斯拉。如果特斯拉拒絕，那麼賣家可能可以從特斯拉那裡獲得書面同意，將Cybertruck轉售給其他第三方。最差的情況是，特斯拉可以拒絕向Cybertruck轉售者出售該公司的其他車輛。

若車主違反該協議的內容，特斯拉可以尋求禁令救濟，以阻止車輛所有權的轉讓，有可能要求車主支付5萬美元（約39萬港元）違約金，作為出售或轉讓代價，以較高者為準。

此前，特斯拉投資者關係負責人MartinViecha表示，該公司為Cybertruck交付活動邀請函的抽獎已經完成，Cybertruck活動的交付邀請函將「很快」發送，該活動定於11月30日在特斯拉的德州超級工廠舉行，惟目前尚不清楚是否有人收到他們的邀請函。

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