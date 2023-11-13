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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連升，跌1.9點子至4.96304%，是11月9日後最低，當日報4.92946%。對上一次終止3連升是11月07日，當日拆息報4.83792%。

港元現報7.8104元貶值15點子，曾貶值最多34點子，報7.8123元，亦曾貶值最多3點子，報7.8092元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌14.95點子至4.44262%，是2023年11月8日後最低；1星期HIBOR跌5.6點子至4.65756%；2星期HIBOR跌5.45點子至4.74339%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.21點子至5.35875%；6個月期HIBOR跌0.21點子至5.39006%；12個月期HIBOR跌0.45點子至5.48411%。

美元指數現報105.838貶值0.023點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43678%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4548%，連續3日收窄，利差是2023年10月17日後最窄，當日差距為-0.4308%。

對上一次連續3日收窄，是2023年10月30日，當日利差報-0.4694%。

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