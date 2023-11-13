moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日倒跌24點 科指升0.6% 北水第3日流入

上周五美股大升，港股今早高開59點，受中國電商「雙11」消費數據帶動，小米（1810）和阿里（9988）等科技股向上，科指曾大升1.9%，半日恒指科指升幅齊齊收窄。

恒指今早高開59點，高位升136點，低位跌76點，高低波幅213點。非必需消費品、地產、材料、實業股推低大市。上升股份比例為17.55%，下跌為30.05%，無升跌為52.39%。

恒指半日跌24點或0.14%，報17178點，大市成交金額346億元；國指跌11點或0.19%，報5889點。恒生科技指數收報3916點，升0.62%。

藍籌股成交金額131.89億元，佔大市成交38.11%；科指成份股成交金額88.6億元，佔大市成交25.6%；國指成份股成交金額118.12億元，佔大市成交34.13%。

24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.96%，至54.45億元，佔大市成交15.69%。牛熊證成交金額12.43億元，減少29.15%；窩輪成交金額42.01億元，減少11.06%。

美團（3690）、工行（1398）、阿里巴巴（9988）拖累大市。建行（0939）、中國銀行（3988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。

藍籌36隻升，35隻下跌，9隻無升跌。聯想（0992）升4.31%，收報9.44元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌3.25%，收報28.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報36.45元，升4.44%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報28.8元，跌2.7%。

恒指續低於主要平均線。科指10天線(3927.1點)升穿50天線(3917.59點)，科指曾升穿10天、50天線，半日得而復失。

北水南下合計淨流入3.71億元，較上日減少91.44%，連續第3日流入，累計流入97.43億元，對上一次連續3日淨流入是10月30日。南水北上合計淨流出24.84億元人民幣，較上日減少48.94%，連續第5日流出，累計流出157.09億元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.57元，升5.56%。寶勝國際（3813）收報0.67元，跌2.9%。新秀麗（1910）收報24.35元，跌3.56%。譚仔國際（2217）收報1.27元，無升跌。陸控（6623）收報16.9元，無升跌。金融壹賬通（6638）收報0.79元，跌3.66%。騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報28.85元，無升跌。裕元集團（0551）收報8.93元，跌1.33%。

中金（3908）：不存在與中國銀河合併事項。收報13.06元，跌0.61%。

中國銀河（6881）：不存在與中金合併事項。收報4.21元，跌0.94%。

神華（1088）大股東增持其A股股份。收報24.2元，跌0.82%。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓2023雙11狂歡季收獲正增長。收報79.55元，跌0.06%。

京東（9618）：今年雙十一活動成交額、訂單量、用戶數創新高。收報99.1元，升0.1%。

碧桂園（2007）闢謠，楊惠妍現身主持管理會議。碧桂園10月銷售額跌81%。收報0.75元，跌1.32%。

南海控股（0680）申請覆核失敗，周四除牌。停牌。

正大企業（3839）首三季轉虧為賺215萬美元。收報1.23元，無升跌。

東風（0489）10月汽車銷量按年跌5.6%，乘用車月內跌11%。收報3.46元，跌0.57%。

中信銀行（0998）前行長孫德順受賄罪被判死刑，緩期二年執行。收報3.42元，跌0.87%。

偉鴻集團（3321）罷免財務總監李金鋕，逾1億澳門元應收帳調整為預付款。停牌。

破頂股表現

破頂股包括，納泉能源科技（1597）創上市新高，見9.51元，收報9.32元，升4.48%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.09元，收報1.04元，升7.22%；力盟科技（2405）創上市新高，見7.24元，收報6.94元，跌1.84%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1029.7元，收報1029.7元，升0.06%；太睿國際控股（1010）創52周高，見4.16元，收報4.15元，跌0.24%；網易（9999）創52周高，見177.9元，收報176.1元，升0.51%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.51元，收報0.49元，升11.36%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見4.16元，收報4.15元，跌0.24%；德林控股（1709）創52周高，見4.83元，收報4.7元，升1.51%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌；中國萬天控股（1854）創52周高，見1.07元，收報1.01元，升7.45%；時計寶（2033）創52周高，見0.56元，收報0.56元，升1.82%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見177.9元，收報176.1元，升0.51%。

破底股方面

27隻股份創上市新低，其中十隻包括，金茂（0817）低見0.91元，收報0.92元，跌1.08%；楓葉教育（1317）低見0.235元，收報0.241元，跌2.43%；九龍倉置業（1997）低見25.45元，收報25.5元，跌0.58%；雲鋒金融（0376）低見0.66元，收報0.84元，跌5.62%；實德環球（0487）低見0.052元，收報0.052元，跌8.77%；威華達控股（0622）低見0.196元，收報0.198元，跌1.98%；中國金茂（0817）低見0.91元，收報0.92元，跌1.08%；新世界百貨中國（0825）低見0.455元，收報0.47元，無升跌；中國智慧能源（1004）低見0.015元，收報0.018元，跌10%；好孩子國際（1086）低見0.39元，收報0.41元，升2.5%。

69隻股份創52周低，其中十隻包括，越秀地產（0123）低見6.7元，收報6.85元，跌2.84%；中海宏洋（0081）低見2.39元，收報2.52元，升2.44%；中國科培（1890）低見1.87元，收報1.88元，跌4.57%；廣汽集團（2238）低見3.57元，收報3.6元，升0.28%；嘉華國際（0173）低見2.01元，收報2.02元，跌0.49%；華虹半導體（1347）低見16.96元，收報17.2元，升1.42%；中國平安（2318）低見36.6元，收報36.7元，跌1.21%；華南城（1668）低見0.395元，收報0.395元，跌1.25%；大連港（2880）低見0.62元，收報0.64元，無升跌；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.8元，升1.27%。

異動股

上升異動股，包括，TL NATURAL GAS（8536）收報0.8元，升56.86%；博駿教育（1758）收報0.132元，升43.48%；佳華百貨控股（0602）收報0.055元，升30.95%；ＴＡＴＡ健康（1255）收報0.41元，升20.59%；宏基集團控股（1718）收報0.121元，升17.48%；馬可數字科技（1942）見52周低1.17元，收報1.43元，升17.21%；瑩嵐集團（1162）收報0.345元，升15%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.64元，升14.29%；世大控股（8003）收報0.295元，升13.46%；大中華控股（0021）收報0.095元，升13.1%；裕承科金（0279）收報0.027元，升12.5%。

下跌異動股，包括，毅德國際（1396）收報0.242元，跌29.86%；瑞威資管（1835）收報2.3元，跌28.79%；開明投資（0768）平上市低位0.018元，收報0.018元，跌25%；慕尚集團控股（1817）收報1.24元，跌23.93%；百德國際（2668）收報0.029元，跌21.62%；威鋮國際（1002）收報0.072元，跌20%；亞洲先鋒娛樂（8400）收報0.047元，跌18.97%；百福控股（1488）收報0.7元，跌18.6%；映美控股（2028）收報0.079元，跌16.84%；偉俊集團控股（1013）收報0.02元，跌16.67%。

 

其他報道

高盛下調H股評級至「減持」 維持A股「增持」評級

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升

大摩：中國股票將續受壓 恒指目標18500點

Cybertruck買家據報一年內「禁止轉售」 特斯拉：違者或罰39萬元

港交所主席CEO明年或首次同換人 消息：歐冠昇不獲續約機會高 有意見冀簽1年

渣打：88%受訪環球商界領袖認為全球化在五方面取得成功

高盛劈價放售上環88WL

淘寶「直播一哥」李佳琦 據報「雙11」銷售額逾250億人幣

內地據報將與波音破冰 購其737 Max飛機

日圓貶值 兌港元低見5.15 見33年最弱

恒指高開59點 科指升0.6% 科指10天線升穿50天線

港股ADR升86點 夜期高水113點 新秀麗、譚仔、陸控、騰訊音樂等業績

中金：不存在與中國銀河合併事項

中國銀河：不存在與中金合併事項