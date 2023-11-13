恒指今早高開59點，高位升136點，低位跌76點，高低波幅213點。非必需消費品、地產、材料、實業股推低大市。上升股份比例為17.55%，下跌為30.05%，無升跌為52.39%。

恒指半日跌24點或0.14%，報17178點，大市成交金額346億元；國指跌11點或0.19%，報5889點。恒生科技指數收報3916點，升0.62%。

藍籌股成交金額131.89億元，佔大市成交38.11%；科指成份股成交金額88.6億元，佔大市成交25.6%；國指成份股成交金額118.12億元，佔大市成交34.13%。

24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.96%，至54.45億元，佔大市成交15.69%。牛熊證成交金額12.43億元，減少29.15%；窩輪成交金額42.01億元，減少11.06%。

美團（3690）、工行（1398）、阿里巴巴（9988）拖累大市。建行（0939）、中國銀行（3988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。

藍籌36隻升，35隻下跌，9隻無升跌。聯想（0992）升4.31%，收報9.44元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌3.25%，收報28.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報36.45元，升4.44%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報28.8元，跌2.7%。

恒指續低於主要平均線。科指10天線(3927.1點)升穿50天線(3917.59點)，科指曾升穿10天、50天線，半日得而復失。

北水南下合計淨流入3.71億元，較上日減少91.44%，連續第3日流入，累計流入97.43億元，對上一次連續3日淨流入是10月30日。南水北上合計淨流出24.84億元人民幣，較上日減少48.94%，連續第5日流出，累計流出157.09億元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.57元，升5.56%。寶勝國際（3813）收報0.67元，跌2.9%。新秀麗（1910）收報24.35元，跌3.56%。譚仔國際（2217）收報1.27元，無升跌。陸控（6623）收報16.9元，無升跌。金融壹賬通（6638）收報0.79元，跌3.66%。騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報28.85元，無升跌。裕元集團（0551）收報8.93元，跌1.33%。

中金（3908）：不存在與中國銀河合併事項。收報13.06元，跌0.61%。

中國銀河（6881）：不存在與中金合併事項。收報4.21元，跌0.94%。

神華（1088）大股東增持其A股股份。收報24.2元，跌0.82%。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓2023雙11狂歡季收獲正增長。收報79.55元，跌0.06%。

京東（9618）：今年雙十一活動成交額、訂單量、用戶數創新高。收報99.1元，升0.1%。

碧桂園（2007）闢謠，楊惠妍現身主持管理會議。碧桂園10月銷售額跌81%。收報0.75元，跌1.32%。

南海控股（0680）申請覆核失敗，周四除牌。停牌。

正大企業（3839）首三季轉虧為賺215萬美元。收報1.23元，無升跌。

東風（0489）10月汽車銷量按年跌5.6%，乘用車月內跌11%。收報3.46元，跌0.57%。

中信銀行（0998）前行長孫德順受賄罪被判死刑，緩期二年執行。收報3.42元，跌0.87%。

偉鴻集團（3321）罷免財務總監李金鋕，逾1億澳門元應收帳調整為預付款。停牌。

破頂股表現

破頂股包括，納泉能源科技（1597）創上市新高，見9.51元，收報9.32元，升4.48%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.09元，收報1.04元，升7.22%；力盟科技（2405）創上市新高，見7.24元，收報6.94元，跌1.84%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1029.7元，收報1029.7元，升0.06%；太睿國際控股（1010）創52周高，見4.16元，收報4.15元，跌0.24%；網易（9999）創52周高，見177.9元，收報176.1元，升0.51%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.51元，收報0.49元，升11.36%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見4.16元，收報4.15元，跌0.24%；德林控股（1709）創52周高，見4.83元，收報4.7元，升1.51%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌；中國萬天控股（1854）創52周高，見1.07元，收報1.01元，升7.45%；時計寶（2033）創52周高，見0.56元，收報0.56元，升1.82%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見177.9元，收報176.1元，升0.51%。

破底股方面

27隻股份創上市新低，其中十隻包括，金茂（0817）低見0.91元，收報0.92元，跌1.08%；楓葉教育（1317）低見0.235元，收報0.241元，跌2.43%；九龍倉置業（1997）低見25.45元，收報25.5元，跌0.58%；雲鋒金融（0376）低見0.66元，收報0.84元，跌5.62%；實德環球（0487）低見0.052元，收報0.052元，跌8.77%；威華達控股（0622）低見0.196元，收報0.198元，跌1.98%；中國金茂（0817）低見0.91元，收報0.92元，跌1.08%；新世界百貨中國（0825）低見0.455元，收報0.47元，無升跌；中國智慧能源（1004）低見0.015元，收報0.018元，跌10%；好孩子國際（1086）低見0.39元，收報0.41元，升2.5%。

69隻股份創52周低，其中十隻包括，越秀地產（0123）低見6.7元，收報6.85元，跌2.84%；中海宏洋（0081）低見2.39元，收報2.52元，升2.44%；中國科培（1890）低見1.87元，收報1.88元，跌4.57%；廣汽集團（2238）低見3.57元，收報3.6元，升0.28%；嘉華國際（0173）低見2.01元，收報2.02元，跌0.49%；華虹半導體（1347）低見16.96元，收報17.2元，升1.42%；中國平安（2318）低見36.6元，收報36.7元，跌1.21%；華南城（1668）低見0.395元，收報0.395元，跌1.25%；大連港（2880）低見0.62元，收報0.64元，無升跌；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.8元，升1.27%。

異動股

上升異動股，包括，TL NATURAL GAS（8536）收報0.8元，升56.86%；博駿教育（1758）收報0.132元，升43.48%；佳華百貨控股（0602）收報0.055元，升30.95%；ＴＡＴＡ健康（1255）收報0.41元，升20.59%；宏基集團控股（1718）收報0.121元，升17.48%；馬可數字科技（1942）見52周低1.17元，收報1.43元，升17.21%；瑩嵐集團（1162）收報0.345元，升15%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.64元，升14.29%；世大控股（8003）收報0.295元，升13.46%；大中華控股（0021）收報0.095元，升13.1%；裕承科金（0279）收報0.027元，升12.5%。

下跌異動股，包括，毅德國際（1396）收報0.242元，跌29.86%；瑞威資管（1835）收報2.3元，跌28.79%；開明投資（0768）平上市低位0.018元，收報0.018元，跌25%；慕尚集團控股（1817）收報1.24元，跌23.93%；百德國際（2668）收報0.029元，跌21.62%；威鋮國際（1002）收報0.072元，跌20%；亞洲先鋒娛樂（8400）收報0.047元，跌18.97%；百福控股（1488）收報0.7元，跌18.6%；映美控股（2028）收報0.079元，跌16.84%；偉俊集團控股（1013）收報0.02元，跌16.67%。

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