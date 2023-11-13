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對冲基金Trikon結束香港業務

彭博社引述消息指，前Moore Capital高級投資組合經理Gaurav Grover，正在關閉他大約五年前開設的香港對冲基金公司Trikon Asset Management Ltd.。知情人士稱，Grover的決定與亞洲股市狀況或地緣政治緊張局勢加劇無關。

Grover曾就職於Louis Bacon的Moore Capital Management。Grover於2010年幫助Moore設立了位於香港的亞洲辦公室，並曾擔任該對冲基金公司的高級投資組合經理。他與自己的Moore投資團隊成員一起創辦了Trikon。Trikon是2018年時最有希望的創業公司之一，早期投資者包括他前雇主的一些合夥人，例如TPG-Axon Capital Management LP和Silver Lake Management LLC。

消息人士指，Grover將休息一段時間、多陪陪家人，但並不打算退休。該公司大約三周前開始通知投資者和對手方。Grover對此不予置評。

Trikon的對冲基金今年截至8月上漲2.9%，跑贏了追蹤押注股市漲跌的亞太基金的Eurekahedge指數。2018年，Trikon基金在剛開始交易的頭兩個月裡持平，然後在接下來的三年裡實現了盈利。根據彭博社看到的簡報，去年該基金下跌了1.3%。

 

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