Grover曾就職於Louis Bacon的Moore Capital Management。Grover於2010年幫助Moore設立了位於香港的亞洲辦公室，並曾擔任該對冲基金公司的高級投資組合經理。他與自己的Moore投資團隊成員一起創辦了Trikon。Trikon是2018年時最有希望的創業公司之一，早期投資者包括他前雇主的一些合夥人，例如TPG-Axon Capital Management LP和Silver Lake Management LLC。

消息人士指，Grover將休息一段時間、多陪陪家人，但並不打算退休。該公司大約三周前開始通知投資者和對手方。Grover對此不予置評。

Trikon的對冲基金今年截至8月上漲2.9%，跑贏了追蹤押注股市漲跌的亞太基金的Eurekahedge指數。2018年，Trikon基金在剛開始交易的頭兩個月裡持平，然後在接下來的三年裡實現了盈利。根據彭博社看到的簡報，去年該基金下跌了1.3%。

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