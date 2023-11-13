雖然未曾旅居日本，但日股牛市，亦多加留意與日本經濟（及香港財經）有關消息。其中有兩三則可以在這裡（東京近郊！）分享一下，因為某些情況與筆者觀察或感受頗為一致。

日本觀光業從疫情打擊復甦，但卻不巧出現人手短缺問題，而近年住宿設施持續增加、當地人口卻減少的溫泉勝地箱根一帶來說，情況更為嚴重，緊急過富士急。

據報道說，箱根當地聲稱用硫黃礦/溫泉水煮出來的名物「黑蛋」大賣，據報「有的人甚至當場連吃了3個之多」，可見近一年到熱門旅遊景點的訪日遊客，其消費服務需求之大，令出名待客認真的員工也應接不暇。

有當地旅館就非常時期用非常手段，由供應決定需求，按照員工更表或假紙，配對可接受訂房數目，即是員工倒迫客戶，被視為顛覆業界傳統，觀光業的供給側改革是也，結果有酒店將本來50%的離職率，降到目前僅約10%的水平。

筆者此遊發覺，箱根酒店特別是集團式經營的，服務都頗為「按章工作」，或許是疫情前後無人、免接觸的自助式硬件服務興起，加上深度遊的價位期望，很多過往遊客自以為有的前台真人服務，可能也真的逐漸式微，對客服的不經人手customer education再進化。

據日本觀光業資料，單是2022年，共有1736萬人到訪箱根，雖然不及新冠疫情前2019年的2126萬人，但已較2021年增加近30%。非官方估計，2023年相信亦不遑多讓，特別是中國遊客未正式回歸，北海道非誠勿擾。

近期另一單操作，是海底撈（6862）宣布，以代價26億日圓（約1.36億港元）收購JAPAN HAI，「一家主要從事日本酒店管理及營運，並持有在日本開發溫泉的許可證，擁有並管理一家位於日本長野縣輕井澤的酒店」。

而且另計劃開發一個混合式溫泉度假村，將於2027年竣工。「隨着旅遊業復甦及旅遊人次增加，所經營的酒店業務具備未來增長潛力」。結果公布後投資者憂慮該決定是不務正業，股價單日大跌一成。但公道講句，若初步成功的話，又會被形容是業務轉型，遊日需求至少實實在在，並非什麼元宇宙遊京都概念。

日本旅遊業恢復得又幾快？東京迪士尼旗下Tokyo Disneyland及Tokyo DisneySea主題樂園，遊客數量續增，令負責營運的Oriental Land Co截至9月的上半年，收入和純利均創紀錄。六個月純利比去年同期倍增，達545億日元，收入增長近四成，達到2843億日元。

甚至有報道指，連持有Oriental Land Co股份長達60多年的京成電鐵，由於這份投資迪士尼的「副業」價值已經超過了本身市值，所以正面臨來自英國維權基金的壓力，要先行獲利。用港產股評人術語，即是本身既有業務變相是免費給投資者。

當然關鍵過關鍵旅遊的關鍵是東京迪士尼本身，及負責管理迪士尼的Oriental Land Co，而非箱根、輕井澤、二世古Resort可以雙提並論。而且隨著寬鬆政策逐漸調整，似乎日本經濟正面臨幾個重要的政策窗口，包括藉由工資增長去推高通脹，以及減所得稅去刺激居民消費等。

日本儘管自今年初以來物價加速上升，但日央行認為這更多是反映了原材料成本上漲的影響，而工資增長的貢獻仍很小。 大行預期要到在2024年首季，在多方談判確認工資升幅足夠後，才會考慮將前瞻性指引由鴿轉為鷹。

一旦確認工資和物價建立起良性循環（即工資上漲引致通脹），日本負利率政策便會終了，估計日本央行將正式結束干預收益率曲線（YCC）。儘管時間點仍不確定，但高盛已經將2025年春天發生的base case，修訂為將在2024年10月，又估由於日本通脹率遠低於英美，因此其後只會溫和升息。

眼見日央行終於有所作為，加上東京政府近月陸續推出振興經濟計劃，雖然較為中長期的部署，但市場對經濟「重拾正軌」的期望已慢慢成形，海外機構投資者可能會加大對各個行業的投資金額，同時有選擇性地增加指數股的權重，而一切要等東迪米奇老鼠帶頭人工加先，證明「良性通脹」成真，但希望票價不要跟加。

久利生