據商丘市政府公告，會支援新興產業單位、科研機構、產業園區、大專院校、企事業等單位，集中團購商品住房解決職工住房問題。鼓勵多市場主體按照利益共用、風險共擔原則以多種合作方式開發建設商品房。

同時，優化資金監管措施。根據房地產企業開發經營情況、誠信履約、違規及投訴等因素，對無違規、無投訴的優質房地產企業重點監管資金比例可降低15%；貫徹落實銀行保函置換預售監管資金政策。支持採取銀行保函置換預售監管資金。

公告又指，該市支援商業銀行向部分優質房企出具保函，置換依法合規設立的預售資金監管帳戶的監管額度內資金。保函置換金額不得超過監管帳戶中確保項目竣工交付所需的資金額度的30%。優化監管資金釋放撥付流程，增加釋放撥付節點。

此外，該市亦會強化融資服務對接。協調推動金融機構按照市場化原則滿足房地產專案合理融資需求，積極向上爭取專項授信額度，給予銀團貸款、配套融資、並購貸款等支持。各相關部門加大與「保交樓」專案配套資金落實良好的商業銀行的合作支持力度。組織召開銀企對接會，結合房地產企業訴求做好協調對接服務。

該市亦會加大金融紓困幫扶力度。對房地產企業開發貸款等存量融資，在保證債權安全的前提下，鼓勵金融機構與房地產企業基於商業性原則自主協商貸款展期、調整還款安排等。

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