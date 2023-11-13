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勝利證券登陸日本福崗 取得當地第二類金融工具業務牌照

勝利證券（控股）（8540）宣布，集團旗下的子公司勝利資產管理日本，已於今年9月成功取得日本金融廳頒發的第二類金融工具業務牌照 (「第二種金融商品取引業」)，成為首家在福岡市獲得該牌照的海外公司。

該集團指，勝利資產管理日本的成立是他們業務發展的一個重要延伸，帶著他們的信心走向亞洲的另一個金融中心日本福岡；同時，亦為日本投資者帶來了海外的投資選擇。公司將向專業/一般投資者提供各種合適的投資產品、包括私募或公募基金等。 

勝利證券執行董事兼勝利資產管理日本業務發展總監陳沛泉表示，福岡作為亞洲的中心地帶，為商業和生活提供了舒適的環境，而且福岡政府和日本金融廳亦歡迎及支持外國企業落戶福岡。隨後，公司將在當地建立金融團隊，拜訪投資者及探求他們的投資需求，務求為投資者找到符合其風險偏好的產品。勝利證券還計劃以福岡作為起點，搭建好一個環球性的投資平台。 

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