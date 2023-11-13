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香港壽司郎去年度收入增五成 至2026年9月或增至52間分店

壽司郎母公司，在東京上市的Food and Life Companies上周五公布截至9月底為止的2023年度業績，香港業務收入為233.67億日圓（約12.02億港元），撇除外匯影響按年增長49.8%，佔壽司郎海外業務35.3%，息稅折舊前利潤（EBITDA）報48.21億日圓（約2.48億港元），撇除外匯影響按年增長43.2%，EBITDA比率為20.6%。公司指，受益於期內大幅開店迎接新冠疫後復蘇，對公司海外業務的收入和利潤有明顯貢獻。

截至9月底，集團在港有25間壽司郎和3間居酒屋杉玉，年度期內增加10間分店。壽司郎在2024年度至2026年度的中期經營計劃公布，至2024年度末計劃增至36間分店，2025年度末增至45間，2026年度末增至52間。

壽司郎預期，香港業務因為人口減少，和新店開幕對原有分店有侵蝕效應（cannibalization），每間分店收入降低。不過他們會引入日本的節省人力店舖模式，並繼續提供吸引的產品和價格，吸引回頭客。

日本在9月開始排放核廢水，引發香港和內地政府抗議，內地更全面禁止日本水產進口。壽司郎提及內地業務計劃時，指對部分城市業績下跌較大，他們會較對業務影響較少的城市，如香港、廣州、深圳繼續審慎地展店，他們亦計劃進軍新地區，包括北京、蘇州和杭州。截至9月底，壽司郎在內地有34間分店，目標在2026年度末增至201間。

Food and Life Companies集團2023年度整體收入為3017.47億日圓（約155.34億港元），上升7.3%，EBITDA按年上升1.9%至256.59億日圓（約13.21億港元）。海外業務為帶動壽司郎增長動力，收入按年上升72.7%至661.32億日圓，EBITDA上升85.3%至109.37億日圓，由香港、台灣、泰國業務收入和利潤增長帶動。日本國內壽司郎收入按年下跌5.5%至2059.06億日圓，EBITDA下跌12.4%至206.68億日圓，該行指收入主要受去年10月加價影響，不過去年11月已經見底，今年5月回升速度加快，不過仍未超越新冠疫情水平。

 

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