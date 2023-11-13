恒指今早高開59點，高位升252點，低位跌76點，高低波幅329點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為33.63%，下跌為28.06%，無升跌為38.3%。

恒指收市升222點或1.3%，報17426點，大市成交金額751億元，較上日增加0.13%，是11月9日753.2億元成交後最多；國指升88點或1.5%，報5989點。恒生科技指數收報3981點，升2.28%。

藍籌股成交金額315.28億元，佔大市成交41.98%；科指成份股成交金額200.23億元，佔大市成交26.66%；國指成份股成交金額280.2億元，佔大市成交37.31%。

24隻雙櫃台股，總成交0.57億元人民幣，相當於約0.61億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少1.02%，至64.13億元，佔大市成交8.53%。牛熊證成交金額17.36億元，減少1.06%；窩輪成交金額46.77億元，減少1%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。招商銀行（3968）、領展（0823）、李寧（2331）拖累大市。

藍籌70隻升，8隻下跌，2隻無升跌。信義光能（0968）升6.64%，收報4.82元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌1.87%，收報6.81元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報37.2元，升6.59%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報29.2元，跌1.35%。

恒指曾穿10天線(17445.49點)，升穿20天線(17399.79點)。科指10天線(3933.55點)升穿50天線(3918.88點)，上試100天線(4034.03點)，同時亦上試上周四裂口。

北水南下合計淨流出19.88億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流出14.43億元人民幣，較上日減少70.34%，連續第5日流出，累計流出146.68億元。

午後消息股表現

勝利證券（8540）登陸日本福崗 取得當地第二類金融工具業務牌照。收報2.1元，無升跌。

中國萬天控股（1854）訂白砂糖銷售框架協議 料金額最少3300萬美元。創52周高，見1.07元，收報1.01元，升7.45%。

惠譽基於商業原因下月撤碧桂園服務（6098）所有評級。收報6.81元，跌1.87%。

今早及隔晚消息股表現

港交所（0388）主席CEO明年或首次同換人 消息：歐冠昇不獲續約機會高 有意見冀簽1年。收報285.6元，升1.06%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.57元，升5.56%。寶勝國際（3813）收報0.68元，跌1.45%。新秀麗（1910）收報24元，跌4.95%。譚仔國際（2217）收報1.32元，升3.94%。陸控（6623）收報16.5元，跌2.37%。金融壹賬通（6638）收報0.79元，跌3.66%。騰訊音樂－ＳＷ（1698）收報28.35元，跌1.73%。裕元集團（0551）收報8.83元，跌2.43%。

中金（3908）：不存在與中國銀河合併事項。收報13.34元，升1.52%。

中國銀河（6881）：不存在與中金合併事項。收報4.29元，升0.94%。

神華（1088）大股東增持其A股股份。收報24.4元，無升跌。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓2023雙11狂歡季收獲正增長。收報80.65元，升1.32%。

京東（9618）：今年雙十一活動成交額、訂單量、用戶數創新高。收報100.8元，升1.82%。

碧桂園（2007）闢謠，楊惠妍現身主持管理會議。碧桂園10月銷售額跌81%。收報0.75元，跌1.32%。

南海控股（0680）申請覆核失敗，周四除牌。停牌。

正大企業（3839）首三季轉虧為賺215萬美元。收報1.23元，無升跌。

東風（0489）10月汽車銷量按年跌5.6%，乘用車月內跌11%。收報3.47元，跌0.29%。

中信銀行（0998）前行長孫德順受賄罪被判死刑，緩期二年執行。收報3.46元，升0.29%。

偉鴻集團（3321）罷免財務總監李金鋕，逾1億澳門元應收帳調整為預付款。停牌。

破頂股表現

破頂股包括，昊天國際建投（1341）創上市新高，見1.5元，收報1.49元，升21.14%；納泉能源科技（1597）創上市新高，見9.51元，收報9.3元，升4.26%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.1元，收報1.1元，升13.4%；環龍控股（2260）創上市新高，見1.83元，收報1.83元，升22%；力盟科技（2405）創上市新高，見7.24元，收報6.89元，跌2.55%；Ｆ山證鐵礦石（3047）創上市新高，見23.16元，收報23.06元，升0.96%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1051.75元，收報1051.75元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1029.75元，收報1029.5元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1096.15元，收報1096.15元，升0%；Ｆ山證鐵礦石－Ｕ（9047）創上市新高，見2.944元，收報2.944元，升3.08%；太睿國際控股（1010）創52周高，見4.16元，收報4.1元，跌1.44%；網易（9999）創52周高，見179.7元，收報179元，升2.17%；科聯系統（0046）創52周高，見2.58元，收報2.58元，升0.39%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.25元，收報0.25元，升1.63%；海通國際（0665）創52周高，見1.44元，收報1.43元，無升跌；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.51元，收報0.47元，升6.82%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見4.16元，收報4.1元，跌1.44%。

破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見179.7元，收報179元，升2.17%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，金茂（0817）低見0.91元，收報0.94元，升1.08%；楓葉教育（1317）低見0.235元，收報0.241元，跌2.43%；九龍倉置業（1997）低見25.45元，收報26.25元，升2.34%；協鑫新能源（0451）低見0.4元，收報0.415元，跌2.35%；誼礫控股（0076）低見0.176元，收報0.176元，跌2.22%；恒基發展（0097）低見0.151元，收報0.151元，跌0.66%；雲鋒金融（0376）低見0.66元，收報0.84元，跌5.62%；實德環球（0487）低見0.052元，收報0.052元，跌8.77%；中國高精密（0591）低見0.147元，收報0.15元，升0.67%；高山企業（0616）低見0.29元，收報0.29元，跌6.45%。

101隻股份創52周低，其中十隻包括，越秀地產（0123）低見6.7元，收報6.85元，跌2.84%；粤海置地（0124）低見0.6元，收報0.61元，無升跌；中海宏洋（0081）低見2.39元，收報2.55元，升3.66%；中國科培（1890）低見1.87元，收報1.93元，跌2.03%；廣汽集團（2238）低見3.57元，收報3.6元，升0.28%；嘉華國際（0173）低見2.01元，收報2.03元，無升跌；華虹半導體（1347）低見16.96元，收報17.54元，升3.42%；中國平安（2318）低見36.6元，收報37.3元，升0.4%；華南城（1668）低見0.395元，收報0.4元，無升跌；大連港（2880）低見0.62元，收報0.63元，跌1.56%。

異動股

上升異動股，包括，馬可數字科技（1942）見52周低1.17元，收報1.85元，升51.64%；博駿教育（1758）收報0.138元，升50%；世大控股（8003）收報0.38元，升46.15%；TL NATURAL GAS（8536）收報0.69元，升35.29%；凱知樂國際（2122）收報0.078元，升32.2%；大唐環境（1272）收報0.88元，升27.54%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.16元，升24.03%；久融控股（2358）收報0.022元，升22.22%；環龍控股（2260）創上市新高，見1.83元，收報1.83元，升22%；嘉藝控股（1025）收報0.395元，升21.54%；吉星新能源（3395）創52周高，見0.5元，收報0.255元，升21.43%。下跌異動股，包括，瑞威資管（1835）收報2.3元，跌28.79%；中國蜀塔（8623）創上市新低，見0.03元，收報0.039元，跌26.42%；威鋮國際（1002）收報0.068元，跌24.44%；百德國際（2668）收報0.028元，跌24.32%；中國碳中和（1372）收報0.69元，跌24.18%；COSMOPOL INT'L（0120）收報4.84元，跌22.68%；北青傳媒（1000）收報0.355元，跌17.44%；泰林科建（6193）收報0.201元，跌16.25%；莊臣控股（1955）收報0.42元，跌16%；伯明翰體育（2309）收報0.5元，跌15.25%；億達中國（3639）收報0.116元，跌14.71%。

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