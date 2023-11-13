恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，兩隻預託證券為投資者提供了首次於海外市場投資盈富基金及恒生國指ETF的機會，不僅讓海外投資者的投資組合更多元化，捕捉香港和內地市場的長期增長潛力，並展現香港作為內地和海外市場超級聯絡人的獨特角色，該行將繼續探索並抓緊最新機遇。

BLS高級董事總經理 Bannarong Pichyakorn則指，很高興透過創新的預託證券方案（DR01），包括是次上市的HK01以及HKCE01，提供涉獵香港旗艦指數的機會。透過與恒生投資合作，為零售和機構投資者提供廣泛而高效投資工具，進入海外市場並通過泰國證券交易所實現其資產配置目標。他們認為，香港市場的市盈率具吸引力，對中國和香港的長遠經濟增長前景樂觀。

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