按單季計算，該集團季內的股東應佔溢利只多增509萬元人民幣，按年大減93.73%。該公司指出，由於繼續推進精緻化零售策略的同時，亦推進數位化轉型，全渠道的泛微店生態圈錄得強勁表現。銷售復甦帶動營運槓桿效益，再輔以成本管控措施，因此盈利能力得以改善。

寶勝國際今日股價收報0.68元，跌1.45%。

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