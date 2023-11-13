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寶盛國際首三季溢利按年大增2.15倍至3.1億人幣

運動服裝和鞋類產品零售商寶勝國際（3813）公布9月底止首三季營運數據，期內股東應佔溢利達3.1億元人民幣，按年大增2.15倍；經營溢利率達3.3%，上升0.9個百分點；淨溢利率則增加1.3個百分點，達到2.1%。該集團指，隨著銷售環境的全面復甦、內地各地零售店舖客流量及低基數效應，銷售趨勢有所改善。

按單季計算，該集團季內的股東應佔溢利只多增509萬元人民幣，按年大減93.73%。該公司指出，由於繼續推進精緻化零售策略的同時，亦推進數位化轉型，全渠道的泛微店生態圈錄得強勁表現。銷售復甦帶動營運槓桿效益，再輔以成本管控措施，因此盈利能力得以改善。

寶勝國際今日股價收報0.68元，跌1.45%。

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