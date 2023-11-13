中證監於11月3日發布文件，下調風險資本準備調整系數，鼓勵優質券商做優做強。上述修訂旨在促進券商發揮信用仲介功能，推動家庭儲蓄流向資本市場產品，提高資本市場流動性。

中証監建議包括適當調整連續三年分類評價居前的券商的風險資本準備調整系數，監管機構對公司風險管理職能的評估是考核的關鍵要素之一，中證監近年來亦不再公開披露年度考核結果。惠譽認為，連續三年考核結果較好的券高往往是規模最大的券商，他們通常擁有更多元化的業務組合以及更強的風險管理和風險控制能力。

若對大型券商實行上述的資本優待，可能有助釋放這些券商的資本，並進一步支持這些券商擴大業務，以支持資本市場及實體經濟的發展。此舉亦進一步加強中國龍頭券商作為股權和債務融資的主要金融仲介機構的作用，並符合當局促進直接融資，尤其是股權融資，以支持經濟增長和控制金融體系槓杆率的政策目標。

惠譽相信，儘管放寬了對券商的資本要求，但其意圖旨在加強券商行業的風險控制，具體來說諮詢文件提及改善券商的風險監察指標的成效、加強其資產及負債管理，以及實施更細化及更針對特定資產的風險儲備規則。

此外，文件還提出要推動開發和採用更先進的內部風險模型，提高場外衍生品和其他高風險產品的風險權重等。

惠譽指，所有被評的內地券商評級都在一定程度上得益於其母企的特殊支持，在不斷增加支持經濟發展及維護金融穩定方面的活動下，更鞏固了母企對券商特殊支持的預期，並支持評級的穩定性。

不過，惠譽指短期內提高券商評級的可能性較低，因為商業驅動的活動仍然很多，而且任何超出政策允許的過激業務擴張都會嚴重影響其財務狀況，並對券商的評級產生負面影響。

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