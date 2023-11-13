人民銀行公布，中國10月新增貸款7384億元（人民幣，下同），高過預期的6550億元。廣義貨幣（M2）按年增長10.3%亦符預期，惟社會融資規模增量1.85萬億元，少過預期的1.95萬億元。
上月新增貸款中，住戶貸款減少346億元，其中短期貸款減少1,053億元，中長期貸款增加707億元；企(事)業單位貸款增加5,163億元，其中，短期貸款減少1,770億元，中長期貸款增加3,828億元，票據融資增加3,176億元；非銀行業金融機構貸款增加2,088億元。
截至今年10月底，M2餘額288.23萬億元，按年增長10.3%，增速與上月底持平，較去年同期則低1.5個百分點，符合市場預期。狹義貨幣（M1）餘額67.47萬億元，按年增長1.9%，增速分別比上月末和上年同期低0.2個和3.9個百分點。流通中貨幣（M0）餘額10.86萬億元，按年增長10.2%。當月凈回籠現金688億元。
社會融資規模增方面，10月社會融資規模增量為1.85萬億元，較上年同期多9,108億元。市場預期10月份社會融資規模增量為1.95萬億元。
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