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裕元工業首三季盈利跌49%至1.38億美元

裕元工業（0551）公布9月底止首三季度數據，股東應佔溢利按年減少至近1.38億美元，按年大減49.03%。其指出，除了旗下從事零售的寶勝（3818）錄得收入增長，按年微增0.7%至21.94億美元之外，其餘業務線的收入俱見下跌。

佔生意逾半的運動鞋或戶外鞋的營業收入達30.3億美元，按年跌19.2%。休閒鞋及運動涼鞋部門的收入則跌幅最大，下跌27.3%至4.64億美元。至於鞋底及配件部門的營業額則按年跌26.2%，只有2.98億美元。

按季度計算，該集團的股東應佔溢利單季多增5407.5萬美元，按年減少43.12%。在期內該集團的製造業務毛利率達18%，按年減少0.2個百分點。寶勝的毛利率則按年下降2.9個百分點至33.1%。因應產能利用率不穩，並作為其長期產能布局策略的一環，該集團於期內對製造業務進行必要調整。相關的優化費用總計約3050萬美元。

裕元主席盧金柱展望，對製造業務之長遠前景保持樂觀態度，對未來產業逐步復甦趨勢亦抱有信心。然而，個別品牌於去庫存週期進程各異、持續的通脹及高息環境為宏觀經濟前景帶來不確定性，因此訂單能見度仍未明朗，預計短期全球鞋履行業依然波動且趨於保守。公司將積極監測情勢發展，靈活配置其產能，以平衡需求、訂單排程及勞動力供應，於適當時機放寬人力增補以重啟產能提升計劃。裕元亦將持續專注於成本管控及現金流管理，以保障其財務狀況的穩健度，同時亦會改善產品組合。

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