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摩通：料上周五濠賭股插水反應過度  料第四季中場賭收按季增12%

摩根大通發表報告指，永利澳門（1128）上周公布第三季業績和市場預期有落差，上周五同時濠賭股股價插水，但是根據已公布季度業績的濠賭股而言，該行認為沒有找到新的元素觸發市場憂慮，相信市場的表現反應過度。

摩通指，早於兩個月前已經提示，濠賭股的表現會開始出現差異，不過中場的整體形勢仍然令人鼓舞，按季既錄得增長12%，並驅動EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年增季增長15%。

該行指，從所有博企所知，第四季的中場表現繼續令人鼓舞，這容許包括美高梅（2282）、銀河娛樂（0027）及永利澳門的表現可以超過疫情前。摩通估計第四季的中場博彩收入按季增長可達12%，比2014至2019年過往每年在這個期間按季增長5%為多。該行更認為，不見得業界會面對結構性成本上漲。隨著將來新開業項目遞減，濠賭股應付的營運開支未致大增，就算舉辦活動及表演增加，由於會產生收入，對成本壓力會屬中性影響。

六大賭股股價今日回升，升幅最大為新濠國際（0200），升1.73%；銀河娛樂則升幅最少，亦升0.24%。

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