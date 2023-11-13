摩通指，早於兩個月前已經提示，濠賭股的表現會開始出現差異，不過中場的整體形勢仍然令人鼓舞，按季既錄得增長12%，並驅動EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年增季增長15%。

該行指，從所有博企所知，第四季的中場表現繼續令人鼓舞，這容許包括美高梅（2282）、銀河娛樂（0027）及永利澳門的表現可以超過疫情前。摩通估計第四季的中場博彩收入按季增長可達12%，比2014至2019年過往每年在這個期間按季增長5%為多。該行更認為，不見得業界會面對結構性成本上漲。隨著將來新開業項目遞減，濠賭股應付的營運開支未致大增，就算舉辦活動及表演增加，由於會產生收入，對成本壓力會屬中性影響。

六大賭股股價今日回升，升幅最大為新濠國際（0200），升1.73%；銀河娛樂則升幅最少，亦升0.24%。

其他報道

【久利生專欄】日經濟要等東迪米奇老鼠加人工

歲寶百貨未如期支付到期貸款本金及利息2.56億元

中國上月新增貸款7384億人幣勝預期 M2增10.3%符預期

國富創新半年綜合虧損收窄至1,800萬元

惠譽：中證監加強監管有利龍頭券商

寶盛國際首三季溢利按年大增2.15倍至3.1億人幣

領展旗下24個商場推「聖誕賞飛就飛大抽獎」 頭獎3萬元旅遊現金禮券

施羅德減持蒙牛至5%以下

「全民大派$3,000」大派3億元現金券加碼 限時加推新客無限次免運費

恒生與泰國券商於當地發行追蹤盈富和國指ETF預托證券

理想MEGA周五亮相廣州車展 同步開始預訂

互太紡織發盈警 料中期少賺一半

小米「雙11」全渠道支付金額突破224億元人幣

騰訊阿里挾起 恒指收市升222點 成交微增0.1% 北水轉流出

香港壽司郎去年度收入增五成 至2026年9月或增至52間分店

商丘市︰支持企業、院校等團購商品房

勝利證券登陸日本福崗 取得當地第二類金融工具業務牌照

被揭旗下公司多次欠稅 日本財務副大臣神田憲次請辭

滴滴第三季轉賺1億元人幣 惟經調整EBITA虧損擴大

滬深三大指全線高收 滬指收升0.25%

對冲基金Trikon結束香港業務

傳李佳琦雙11收入逾250億人幣 美ONE：數據嚴重不實 屬無稽之談

中國萬天控股訂白砂糖銷售框架協議 料金額最少3300萬美元