峰會重點就香港承諾在2050年實現碳中和，探討十年大幅度減少碳排放的對策，包括零碳排放創新技術、綠色建築節能科技的應用、環保交通運輸方案，以及重塑減廢行動等。環境及生態局副局長黃淑嫻在開幕典禮上發言指出，極端天氣正成為全球的『新常態』，敦促著他們要大大增加應對氣候變化方面的努力。綠色技術和綠色金融在我們邁向碳中和的過程中至關重要。今天的峰會為技術知識交流提供了一個極佳的平台。

新世界集團總經理－科技創新黃振南表示，他們希望透過峰會的研討會，讓企業和初創公司等持份者共聚一堂，合力推動行業的真正影響力和增長，共同制定務實的執行方案。未來，新世界集團將繼續透過Eureka Nova將繼續服務旗下生態圈和合作夥伴，加快推動具影響力的創新研發、培育初創企業並推動產品商業化。他們還將與其他企業夥伴及持份者合作，透過嶄新科技應對氣候變化影響，為可持續發展生態圈創造協同效應。

新世界於2018年制訂的2030 可持續發展願景，就環保、健康、智能與關愛四大方針塑造客戶體驗，並訂下環保目標，將集團的能源及碳排放強度較2015財政年度基準年水平減半。為確保未來的氣候韌性，新世界發展已經採取行動來緩減和適應氣候變化帶來的風險，例如逐步在其投資組合中進行氣候風險評估，以及繼續將氣候相關風險進一步納入其投資決策當中。

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