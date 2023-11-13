新世界發展（0017）旗下開放式創新平台Eureka Nova主辦的第三屆「1.5°C峰會──以科技定義未來十年」今日圓滿結束，各界在會上達成共識，遂以突破性科技驅動香港和其他城市在當下關鍵十年緩減氣候變化影響，建構可持續未來。會上亦展示36個氣候科技初創公司展位，並吸引1000多名香港及海外人士登記出席。
峰會重點就香港承諾在2050年實現碳中和，探討十年大幅度減少碳排放的對策，包括零碳排放創新技術、綠色建築節能科技的應用、環保交通運輸方案，以及重塑減廢行動等。環境及生態局副局長黃淑嫻在開幕典禮上發言指出，極端天氣正成為全球的『新常態』，敦促著他們要大大增加應對氣候變化方面的努力。綠色技術和綠色金融在我們邁向碳中和的過程中至關重要。今天的峰會為技術知識交流提供了一個極佳的平台。
新世界集團總經理－科技創新黃振南表示，他們希望透過峰會的研討會，讓企業和初創公司等持份者共聚一堂，合力推動行業的真正影響力和增長，共同制定務實的執行方案。未來，新世界集團將繼續透過Eureka Nova將繼續服務旗下生態圈和合作夥伴，加快推動具影響力的創新研發、培育初創企業並推動產品商業化。他們還將與其他企業夥伴及持份者合作，透過嶄新科技應對氣候變化影響，為可持續發展生態圈創造協同效應。
新世界於2018年制訂的2030 可持續發展願景，就環保、健康、智能與關愛四大方針塑造客戶體驗，並訂下環保目標，將集團的能源及碳排放強度較2015財政年度基準年水平減半。為確保未來的氣候韌性，新世界發展已經採取行動來緩減和適應氣候變化帶來的風險，例如逐步在其投資組合中進行氣候風險評估，以及繼續將氣候相關風險進一步納入其投資決策當中。
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