集團收入按年升43%至26.16億元，當中來自電影投資製作及宣發業務的分部收入按年升96%至約12.7億元﹔電影票務及科技平台業務分部收入按年升134%至約5.58億元﹔劇集製作業務分部收入按年跌71%至約1.39億元﹔IP衍生品及創新業務分部收入按年升41%至約6.48億元。

阿里影業指，將繼續深度佈局全品類娛樂內容，提高電影、劇集、現場演出等多品類的內容 生產能力，向市場穩定輸出優質內容；擴大科技平台服務範圍，探索AIGC等多種業務形態；及通過擴大大麥在現場娛樂產業價值鏈的影響力，進一步鞏固規模優勢及競爭壁壘。

該公司又稱，預期於明年將利用其自身內部資源為其業務計劃提供資金，但亦可能於合適機遇及條件出現時尋求外部財務資助。

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