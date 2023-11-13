季內毛利達5.71億美元，按年升31.2%；毛利率則為59.6%，按年升4.6個百分點。新秀麗解釋，毛利率上升主要由於所有地區的毛利率均按年改善，同時毛利率最高的亞洲地區在總銷售淨額中的份額上升，同時亦受惠於利潤率較高的 Tumi 品牌在總銷售淨額中的份額上升、直接面向消費者的銷售淨額在總銷售淨額中的份額上升及促銷活動整體減少。

季內，銷售淨額達9.58億美元，按年升21.1%。新秀麗解釋，銷售淨額的改善主要受惠於休閒及商務旅遊的強勁復甦，促使對集團產品的需求增加；按旗下品牌計，新秀麗銷售淨額達4.98億美元，按年升20.1%，佔銷售淨額52%。Tumi銷售淨額為2.14億美元，按年升29.3%，佔銷售淨額22.3%。American Tourister銷售淨額為1.74億美元，按年升19.4%，佔銷售淨額18.2%。

首九個月計，新秀麗純利達2.68億美元，按年升逾1.34倍；經調整EBITDA為5.28億美元，按年升約六成；銷售淨額27.34億美元，按年升32.6%；毛利為16.15億美元，按年升41.3%；毛利率達59.1%，按年升3.7個百分點。