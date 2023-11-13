是次論壇共有超過200位來自金融業、上市公司和業界組織的領袖及香港、內地及亞太區的政策制定者出席。論壇聚焦於探討在本地推行國際可持續匯報和鑑證準則的益處及挑戰。嘉賓討論了作出與國際可持續準則理事會（ISSB）準則一致的披露，將如何讓市場參與者把握巨大的集資機會，並強調需要加強公私營協作，以解決數據缺口。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，作為國際金融中心，香港需要將企業的可持續相關披露要求與全球基準保持一致，而今天的論壇正好提供了一個適時平台，以提升業界對可持續發展的意識和技能水平，尤其是在國際財務報告可持續披露準則方面。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，香港正採取務實和循序漸進的方針採納國際可持續企業匯報準則。在過程中，該會必須充分考慮本地的情况以及市場的準備程度及能力水平。

ISSB副主席Sue Lloyd表示，ISSB樂見聯交所以ISSB準則作為基礎，在提升上市公司可持續披露框架的相關工作取得進展。ISSB亦期待綠色和可持續金融跨機構督導小組推進工作，為香港制訂採納國際財務報告可持續披露準則的全面路線圖。

事實上，聯交所於月初時曾發通告表示，ISSB將就可持續發展披露準則IFRS S2發布實施指引，惟該實施指引於今年底前發布。而聯交所於落實《上市規則》修訂時，將考慮實施指引下的可調節擴展及分階段實施方針，因此將《上市規則》相關修訂生效日期，由原訂的明年1月1日實施，押後至2025年1月1日，以給予發行人更多時間熟悉新的氣候信息披露規定。