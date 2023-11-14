道瓊斯工業平均指數收漲54點，升幅0.16%，報34337點。標普500指數收跌3點，跌幅0.09%，報4411點。納斯達克綜合指數收跌30點，或0.23%，報13767點。

波音升4%，報204.54美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而家得寶跌1.2%，報288.07元，拖累道指23點。

科技股方面，蘋果收市報184.8元，跌0.85%，谷歌母公司Alphabet收市報132.09元，跌0.37%，亞馬遜收市報142.59元，跌0.67%，Facebook收市報329.19元，升0.12%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.75%，報446點。德國DAX指數收漲0.73%，報15345點；法國CAC 40指數漲0.6%，報7087點；英國富時100指數收漲0.89%，報7425點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.84%，報6328點。

美國2年期債息曾跌最多0.84%，低見5.02厘，是11月10日4.9736厘後最低。收市報5.0348厘，是11月9日後收市新低，當日報5.0202厘。

美國10年期債息曾跌最多0.64%，低見4.6221厘，是11月10日4.5668厘後最低。收市報4.6399厘，是11月9日後收市新低，當日報4.6241厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴至43.614基點，是11月10日44.248基點後最闊。收市報39.91基點，是11月10日後收市新低，當日報41.26基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴至81.043基點，是11月10日86.836基點後最闊。收市報79.405基點，是11月9日後收市最闊，當日報81.053點。

道指曾升最多0.36%，高見34405.84點，是9月20日34776.28點後最高。收市報34337.87點，是9月20日後收市新高，當日報34440.88點。連升2日，累計升445.93點，對上一次連升2日是10月31日。

標指曾跌最多0.49%，是11月9日後最大跌幅，當日跌幅為0.89%。低見4393.82點，是11月10日4353.34點後最低。收市報4411.55點，是11月9日後收市新低，當日報4347.35點。

納指曾跌最多0.8%，是11月9日後最大跌幅，當日跌幅為1.06%。低見13687.78點，是11月10日13556.35點後最低。收市報13767.74點，是11月9日後收市新低，當日報13521.45點。

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