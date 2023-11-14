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港股ADR升90點 夜期高水157點 京東、澳博、上實等業績

美股個別發展，港股ADR升90點或0.52%，報17517點，即月恒指夜期升93點，報17583點，夜期高水157點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.47%，折合報311.26元；阿里巴巴（9988）跌0.44%，折合報80.29元；美團（3690）升0.72%，折合報112.41元；匯控（0005）升1.2%，折合報58.44元；建行（0939）升0.01%，折合報4.47元。

道期現跌0.008%；標期現升0.02%；納期現升0.06%。日本東證指數現升0.45%；韓國KOSPI指數現升1.36%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.75%。

VIX指數隔晚升4.16%或0.59點，報14.76點。

紐油現升0.31%或0.25美元，報78.51美元；布油現升1.33%或1.08美元，報82.52美元；金價現跌0.01%或0.37美元，報1946.55美元；LME 銅期貨隔晚升1.63%或131.5美元，報8167美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報4.6399厘。

今日焦點股份可留意：

陸控（6623）9.33億購港虛銀「平安壹賬通銀行」。

多間公司最快今日公布業績，包括，ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）、中國黃金國際（2099）、京東（9618）、上海實業環境（0807）、澳博（0880）、南戈壁（1878）、高鑫零售（6808）

新秀麗（1910）第三季純利達1.15億美元，按年升近一倍。

位元堂（0897）發盈喜，料中期轉賺最多2000萬元。

宏安地產（1243）料中期盈利增最少2.5倍。

龍湖地產（0960）上月賣樓140億人幣，跌三成。

阿里影業（1060）中期轉賺4.6億人幣，不派息。

宏安集團（1222）料中期轉賺最多1.3億元。

縱橫遊（8069）中期轉賺63萬，旅遊相關收益增22倍。

新世界發展（0017）旗下開放式創新平台Eureka Nova舉辦1.5°C峰會結束 擬加大研發及推動產品商業化。

小鵬汽車（9868）：收購滴滴智能汽車開發業務資產首次交割。

裕元工業（0551）首三季盈利跌49%至1.38億美元。

歲寶百貨（0312）未如期支付到期貸款本金及利息2.56億元。

國富創新（0290）半年綜合虧損收窄至1,800萬元。

寶盛國際（3813）首三季溢利按年大增2.15倍至3.1億人幣。

施羅德減持蒙牛（2319）至5%以下。

香港科技探索（1137）旗下 HKTVmall「全民大派$3,000」大派3億元現金券加碼，限時加推新客無限次免運費。

恒生與泰國券商於當地發行追蹤盈富（2800）和國指ETF預托證券。

理想（2015）MEGA周五亮相廣州車展，同步開始預訂。

互太紡織（1382）發盈警，料中期少賺一半。

小米（1810）「雙11」全渠道支付金額突破224億元人幣。

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