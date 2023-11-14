恒指今早高開68點或0.4%，報17495點，大市成交金額14億元；國指今早高開25點或0.42%，報6014點。恒生科技指數開市報4004點，升0.59%。上升股份比例為8.91%，下跌為2.14%，無升跌為88.94%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）拖累大市。
藍籌55隻升，7隻下跌，18隻無升跌。恒地（0012）升2.13%，報21.6元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌1.42%，報27.85元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，5隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報154.9元，升4.1%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報57.5元，跌0.61%。
恒指升穿10天線(17483.76點)。科指上試100天線(4032.29點)，回補下跌裂口。
譚仔（2217）中期少賺1.4% 息3仙。開市報1.37元，升3.79%。
陸控（6623）9.33億購港虛銀「平安壹賬通銀行」。無成交，報16.5元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ＢＯＳＳ直聘－Ｗ（2076）無成交，報57.95元。中國黃金國際（2099）無成交，報30.7元。京東（9618）開市報100.4元，跌0.4%。上海實業環境（0807）無成交，報1.1元。澳博（0880）開市報2.61元，跌0.38%。南戈壁（1878）開市報1.25元，無升跌。高鑫零售（6808）開市報1.58元，升0.64%。
新秀麗（1910）第三季純利達1.15億美元，按年升近一倍。開市報24元，無升跌。
位元堂（0897）發盈喜，料中期轉賺最多2000萬元。無成交，報0.41元。
宏安地產（1243）料中期盈利增最少2.5倍。無成交，報0.045元。
龍湖地產（0960）上月賣樓140億人幣，跌三成。開市報12.26元，升0.99%。
阿里影業（1060）中期轉賺4.6億人幣，不派息。開市報0.59元，升3.51%。
宏安集團（1222）料中期轉賺最多1.3億元。無成交，報0.047元。
縱橫遊（8069）中期轉賺63萬，旅遊相關收益增22倍。開市報0.08元，無升跌。
新世界發展（0017）旗下開放式創新平台Eureka Nova舉辦1.5°C峰會結束 擬加大研發及推動產品商業化。開市報14.9元，升0.54%。
小鵬汽車（9868）：收購滴滴智能汽車開發業務資產首次交割。開市報61.9元，升1.56%。
裕元工業（0551）首三季盈利跌49%至1.38億美元。開市報8.83元，無升跌。
歲寶百貨（0312）未如期支付到期貸款本金及利息2.56億元。無成交，報0.071元。
國富創新（0290）半年綜合虧損收窄至1,800萬元。無成交，報0.183元。
寶盛國際（3813）首三季溢利按年大增2.15倍至3.1億人幣。無成交，報0.68元。
施羅德減持蒙牛（2319）至5%以下。開市報24.75元，無升跌。
香港科技探索（1137）旗下 HKTVmall「全民大派$3,000」大派3億元現金券加碼，限時加推新客無限次免運費。無成交，報2.88元。
恒生與泰國券商於當地發行追蹤盈富（2800）和國指ETF預托證券。開市報17.63元，升0.4%。
理想（2015）MEGA周五亮相廣州車展，同步開始預訂。開市報154.9元，升4.1%。
互太紡織（1382）發盈警，料中期少賺一半。開市報1.49元，無升跌。
小米（1810）「雙11」全渠道支付金額突破224億元人幣。開市報16.22元，無升跌。
破頂股包括，環龍控股（2260）創上市新高，見1.84元，開市報1.84元，升0.55%。
2隻股份創上市新低，包括新宇環保（0436）低見0.068元，開市報0.068元，跌10.53%；高視醫療（2407）低見31.6元，開市報31.6元，跌14.13%。
異動股
上升異動股，包括，百利達集團控股（8179）開市報0.115元，升15%；神通機器人教育（8206）開市報0.022元，升10%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.265元，升9.5%；天譽置業（0059）開市報0.018元，升5.88%；卓航控股（1865）開市報0.058元，升5.45%；大唐潼金（8299）開市報0.218元，升5.31%；蓮和醫療（0928）開市報0.1元，升5.26%；瑞斯康集團（1679）開市報0.67元，升4.69%；中國紅包（8316）開市報0.7元，升4.48%；盈滙企業控股（2195）開市報0.25元，升4.17%；理想汽車（2015）開市報154.9元，升4.1%。
下跌異動股，包括，江蘇創新（2116）開市報0.27元，跌43.75%；高視醫療（2407）創上市新低，見31.6元，開市報31.6元，跌14.13%；新宇環保（0436）創上市新低，見0.068元，開市報0.068元，跌10.53%；中薇金融（0245）開市報0.012元，跌7.69%；高萌科技（8065）開市報0.122元，跌5.43%；普達特科技（0650）開市報0.62元，跌4.62%；沿海家園（1124）開市報0.022元，跌4.35%；TS WONDERS（1767）開市報0.144元，跌4%；安領國際（1410）開市報1.05元，跌2.78%；昊天國際建投（1341）開市報1.45元，跌2.68%；暢捷通（1588）開市報3.3元，跌2.65%。
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