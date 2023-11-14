恒指今早高開68點或0.4%，報17495點，大市成交金額14億元；國指今早高開25點或0.42%，報6014點。恒生科技指數開市報4004點，升0.59%。上升股份比例為8.91%，下跌為2.14%，無升跌為88.94%。